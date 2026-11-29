Durante la noche electoral del 29 de noviembre, una de las palabras que más se repetirá será «escaños». Los resultados de las elecciones generales no se miden únicamente por el número de votos que consigue cada partido, sino también por los representantes que logra introducir en el Congreso de los Diputados. Pero ¿qué significa exactamente conseguir un escaño y por qué resulta tan importante? Este concepto es fundamental para entender cómo funciona la política española, cómo se distribuye el poder parlamentario y qué posibilidades tiene cada formación de participar en la formación del próximo Gobierno.

¿Qué significa tener un escaño?

Un escaño es el puesto que ocupa un representante elegido por los ciudadanos en una cámara parlamentaria. En España, cuando se habla de escaños en unas elecciones generales, normalmente se hace referencia a los 350 puestos que componen el Congreso de los Diputados, aunque también existen representantes en el Senado.

Cada diputado ocupa uno de esos asientos y representa a la ciudadanía durante la legislatura. Su trabajo consiste, entre otras funciones, en participar en la elaboración y aprobación de leyes, votar los Presupuestos Generales del Estado y controlar la acción del Gobierno.

Por lo tanto, cuando un partido consigue 100 escaños, significa que ha logrado representación para 100 diputados en el Congreso. Cuantos más representantes obtiene una formación, mayor capacidad tiene para influir en las decisiones parlamentarias y en las votaciones.

¿Cómo se reparten los escaños en España?

El Congreso está formado por 350 diputados. Para repartirlos, España utiliza un sistema electoral basado en circunscripciones provinciales y en el método D’Hondt. Cada provincia tiene garantizados inicialmente dos diputados, mientras que Ceuta y Melilla eligen uno cada una. Los 248 restantes se distribuyen entre las provincias en función de su población.

Una vez contabilizados los votos, se aplica la fórmula D’Hondt para determinar cuántos representantes consigue cada candidatura. El procedimiento consiste en dividir los votos de cada partido entre uno, dos, tres y así sucesivamente. Los cocientes más elevados reciben los escaños disponibles en cada circunscripción. Además, para participar en el reparto al Congreso, las candidaturas deben alcanzar al menos el 3% de los votos válidos en esa provincia.

¿Cuántos escaños hacen falta para gobernar?

Una de las cifras más importantes de cualquier noche electoral es la mayoría absoluta, que son 176 diputados de los 350 que forman el Congreso. Conseguirla permite a un candidato superar la primera votación de investidura sin necesitar apoyos adicionales.

Por eso, los partidos que no consiguen suficientes escaños por sí solos pueden negociar con otras formaciones para sumar apoyos. En definitiva, los escaños no solo determinan quién gana las elecciones, sino también quién tiene posibilidades reales de gobernar España.