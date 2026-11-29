Una vez cierren los colegios electorales este domingo 29 de noviembre, comenzará el recuento de votos que determinará la composición del nuevo Congreso de los Diputados. Sin embargo, conseguir muchos votos no garantiza necesariamente obtener un número proporcional de representantes. Para transformar los resultados electorales en escaños, España utiliza la conocida como ley D’Hondt, un método matemático que establece qué candidaturas consiguen representación en cada provincia. Pero ¿cómo funciona exactamente y por qué puede beneficiar a unos partidos frente a otros?

¿Qué es la ley D’Hondt?

La ley D’Hondt es un sistema de representación proporcional creado por el jurista belga Victor D’Hondt en el siglo XIX. España lo utiliza en las elecciones al Congreso para distribuir los 350 diputados entre las diferentes candidaturas, aunque no se aplica directamente sobre el resultado nacional, sino dentro de cada circunscripción electoral.

Esto significa que cada provincia realiza su propio reparto de escaños en función de los votos obtenidos por los partidos y del número de diputados que tiene asignados. Según el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cada provincia cuenta inicialmente con dos diputados y los 248 restantes se distribuyen atendiendo a su población. Ceuta y Melilla eligen uno cada una.

¿Cómo se reparten los escaños paso a paso?

El procedimiento comienza excluyendo del reparto a las candidaturas que no hayan conseguido al menos el 3% de los votos válidos emitidos en esa provincia. Después, se divide el número de votos de cada partido entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta alcanzar el número de diputados que se eligen en esa circunscripción.

A continuación, se ordenan todos los resultados de mayor a menor. Los escaños se adjudican a los cocientes más elevados, independientemente de a qué candidatura pertenezcan. De esta manera, los partidos que obtienen más votos suelen conseguir más representantes, aunque el reparto también depende del tamaño de cada circunscripción y de los resultados de sus competidores.

Un ejemplo para entender la ley D’Hondt

Imaginemos una provincia ficticia que reparte cinco diputados y en la que concurren tres partidos. El primero consigue 100.000 votos, el segundo 60.000 y el tercero 40.000. Al dividir sus resultados entre los números correspondientes, los cinco cocientes más altos serían 100.000, 60.000, 50.000, 40.000 y 33.333.

El resultado sería de tres diputados para el primer partido, uno para el segundo y otro para el tercero. Así se observa que no basta con conocer el porcentaje de votos nacional, ya que el reparto depende de las papeletas obtenidas en cada provincia y de los escaños disponibles.

¿Por qué no se utiliza igual en todas las elecciones?

La circunscripción provincial y el número de representantes que elige cada territorio tienen una influencia importante. En provincias con pocos diputados, conseguir representación puede resultar más complicado para las formaciones pequeñas, incluso aunque superen el umbral legal del 3%.

Además, la ley D’Hondt no se utiliza para repartir los escaños del Senado. Esta Cámara cuenta con un sistema diferente, basado en la elección directa de candidatos por parte de los ciudadanos, con un número limitado de cruces en las papeletas. Por tanto, los resultados del Congreso y del Senado se calculan mediante procedimientos distintos.