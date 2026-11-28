La jornada electoral del 29 de noviembre comienza mucho antes de que los ciudadanos puedan depositar su papeleta en las urnas. A las 8:00 horas, los presidentes, vocales y suplentes designados deben presentarse en sus respectivos colegios electorales para constituir las mesas. Sin embargo, ¿qué ocurre si alguno no aparece? ¿Puede abrirse un colegio electoral sin todos sus miembros? La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla diferentes situaciones para garantizar que las votaciones puedan desarrollarse con normalidad.

¿Qué pasa si falta un titular o un suplente?

El artículo 80 de la LOREG establece que cada mesa electoral debe contar con un presidente y dos vocales. Para cubrir posibles ausencias, cada uno de los titulares dispone de dos suplentes, que también están obligados a presentarse a las 8:00 horas.

Si falta un titular, el primer suplente ocupará su puesto y, si tampoco está disponible, lo hará el segundo. En el caso de que no se presente el presidente ni ninguno de sus suplentes, asumirá la presidencia el primer vocal titular o, si este tampoco ha acudido, el segundo vocal. Las vacantes que se produzcan entre los vocales se cubrirán igualmente con sus respectivos suplentes.

Por tanto, no es necesario que estén presentes los tres titulares inicialmente designados para que la mesa pueda constituirse. Lo imprescindible es que haya una persona que ejerza la presidencia y otras dos que desempeñen las funciones de los vocales.

¿Y si no aparece nadie para cubrir las vacantes?

Si, después de recurrir a los suplentes y aplicar las sustituciones previstas, no se consigue reunir a los tres integrantes necesarios, la mesa no podrá constituirse por sus propios medios.

En ese supuesto, las personas que sí hayan acudido, los suplentes presentes o, en su defecto, la autoridad gubernativa deberán dejar constancia por escrito de lo sucedido y comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral de Zona. Esta será la encargada de designar libremente a las personas que formarán la mesa, pudiendo incluso ordenar que alguno de los electores que se encuentren en el colegio electoral pase a integrarla.

Además, la Junta Electoral informará al Ministerio Fiscal de lo ocurrido para esclarecer las posibles responsabilidades de los miembros titulares o suplentes que no hayan comparecido.

¿Se pueden retrasar las elecciones si no se constituye la mesa a las 10:00?

La normativa electoral establece un límite muy concreto. Sí, pese a las medidas adoptadas, la mesa continúa sin poder constituirse una hora después del momento previsto para el comienzo de las votaciones, ya que la Junta Electoral de Zona deberá convocar una nueva votación en esa mesa dentro de los dos días siguientes.

En las elecciones generales, las votaciones comienzan oficialmente a las 9:00 horas, por lo que ese límite se sitúa en las 10:00 horas. La convocatoria de la nueva votación se colocará inmediatamente en la puerta del colegio electoral y la Junta nombrará de oficio a los integrantes de la mesa.

¿Qué pasa si un titular llega tarde?

Si la mesa ya se ha constituido y se ha levantado el acta correspondiente, el titular que llegue con retraso no podrá incorporarse para desempeñar sus funciones, puesto que su suplente ya habrá ocupado su lugar. Los suplentes que no hayan tenido que intervenir quedarán liberados de sus obligaciones una vez constituida la mesa.