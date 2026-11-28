La jornada de reflexión es uno de los momentos más particulares de cualquier proceso electoral. Antes de acudir a las urnas, los ciudadanos disponen de 24 horas en las que los partidos políticos deben dejar de hacer campaña para que los votantes puedan decidir sin nuevos mensajes electorales. Sin embargo, incumplir esta norma puede salir caro, ya que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla multas de hasta 1.000 euros para particulares y sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros para autoridades y funcionarios. En los casos más graves, incluso puede existir responsabilidad penal.

¿Cuándo empieza la jornada de reflexión?

Con motivo de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, la jornada de reflexión tendrá lugar este sábado 28. Comenzará a las 00:00 horas, una vez finalizada oficialmente la campaña electoral, y se prolongará hasta el cierre de los colegios electorales.

El artículo 53 de la LOREG establece que no se puede difundir propaganda electoral ni realizar actos de campaña una vez terminado el plazo legal. Esta prohibición afecta tanto a los partidos y candidatos como a las actuaciones que puedan considerarse propaganda electoral en otros espacios públicos y digitales.

Hasta 1.000 euros de multa por incumplir la normativa

La sanción económica aparece recogida en el artículo 153 de la Ley Electoral. Este apartado establece que las infracciones de las normas obligatorias que no constituyan delito serán castigadas por la Junta Electoral competente.

En concreto, los particulares pueden enfrentarse a multas de entre 100 y 1.000 euros. Cuando los responsables sean autoridades o funcionarios, la cantidad puede aumentar hasta situarse entre 300 y 3.000 euros. Por tanto, no todas las conductas tienen la misma consecuencia y la sanción dependerá de las circunstancias y de la calificación de los hechos.

Pero existe un escenario todavía más grave. El artículo 144 contempla penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para quienes realicen actos de propaganda electoral después de que haya terminado la campaña. Esta última multa se calcula mediante el sistema de días-multa, por lo que su importe depende de la capacidad económica del condenado.

¿Se puede hacer campaña en redes sociales?

Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con internet. Publicar mensajes en X, Instagram, Facebook o TikTok no queda al margen de la legislación electoral. La Junta Electoral Central ha considerado en distintas ocasiones que determinados contenidos difundidos en redes sociales pueden constituir propaganda electoral.

La Fiscalía General del Estado también abordó esta cuestión en su Consulta 2/2024, en la que analizó cuándo la difusión de mensajes electorales fuera de plazo puede constituir un delito. Para que exista propaganda, debe tratarse de una comunicación dirigida a persuadir al electorado y con suficiente proyección pública. No obstante, expresar una opinión política personal no supone automáticamente cometer una infracción.

¿Qué se puede hacer durante este día?

La jornada de reflexión no obliga a los ciudadanos a permanecer en silencio ni impide hablar de política. La libertad de expresión continúa protegida, por lo que se pueden compartir opiniones y debatir sobre la actualidad siempre que no se convierta en una actuación de propaganda electoral.

Lo que sí está prohibido es continuar pidiendo el voto, organizar actos de campaña o difundir propaganda para favorecer a una candidatura. Además, la publicación de encuestas electorales tiene una restricción específica, ya que el artículo 69.7 de la LOREG prohíbe difundir sondeos durante los cinco días anteriores a la votación.

La finalidad de estas limitaciones es garantizar que los electores puedan afrontar la jornada electoral sin nuevas acciones de campaña. Una norma que, aunque lleva décadas formando parte del sistema electoral español, sigue generando dudas, especialmente por el uso de las redes sociales.