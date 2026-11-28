Hoy, 28 de noviembre de 2026, se espera un cielo poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con un aumento de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas y máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con suave brisa

El día en Zaragoza se presentará con un cielo despejado, aunque con algunos intervalos de nubes que se desperezan lentamente. La temperatura mínima rondará los 5 grados a primera hora de la mañana, ascendiendo hasta alcanzar los 16 grados en su máximo esplendor por la tarde. Con una humedad que puede sentirse algo cargada, el ambiente invitará a disfrutar del aire fresco, mientras que el sol, que saldrá a las 08:07, se instalará suavemente en un cielo amplio y despejado hasta su ocaso a las 17:34.

A lo largo de la jornada, el viento soplará de forma moderada, a aproximadamente 10 km/h, brindando un toque agradable al ambiente. Ya por la tarde, la sensación térmica se mantendrá alrededor de los 16 grados, haciendo que la temperatura real y la que sentiremos sean prácticamente las mismas. Sin riesgo de lluvia, esta jornada se presenta ideal para dar un paseo al aire libre, disfrutando de la luz y el encanto que Zaragoza ofrece en un día tan radiante.

Calatayud: cielo gris y viento fuerte con lluvias

El amanecer en Calatayud trae consigo una atmósfera de expectación, con un cielo que se pintará en tonos grisáceos, anticipando un día de inestabilidad. Desde primeras horas, el viento comienza a hacer sentir su presencia, soplando con fuerza y trayendo consigo nubes cargadas que prometen desplomes de agua.

A medida que avanza la jornada, el contraste será evidente. Por la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados, mientras que la tarde se calienta ligeramente, alcanzando los 16 grados. Sin embargo, se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 100 km/h y una probabilidad de lluvia que podría ser intensa, manteniendo la humedad en niveles altos. Es recomendable no olvidar el paraguas al salir, ya que la tarde podría deparar sorpresas inesperadas.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo del día, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados. La presencia de viento será leve y no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para salir a pasear y disfrutar del aire libre. Con un panorama tranquilo, es el momento perfecto para realizar actividades diarias al sol o simplemente relajarse en alguna terraza.