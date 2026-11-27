El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culminado la campaña electoral este viernes en Madrid con besos a su esposa, Begoña Gómez –procesada por tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos–, al comienzo del mitin, una participación del director de cine Pedro Almodóvar, actuaciones musicales y gritos de «¡somos rojos!» y una actuación final del grupo Los Planetas. El acto electoral ha tenido lugar en el polideportivo madrileño Caja Mágica y han acudido, según la organización, al menos 12.000 socialistas.

El presidente del Gobierno ha llegado acompañado de su esposa al recinto. Tras darse un baño de masas con los militantes, el presidente del Gobierno ha avanzado hacia el centro del escenario y, frente a las cámaras que cubrían el evento, se ha besado con su mujer.

El acto de cierre de campaña ha estado regado de apariciones puntuales de artistas. Entre ellos, el más destacado ha sido Almodóvar. «Tanto PP como Vox han avanzado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo», ha asegurado el director para pedir el voto para el PSOE.

El artista manchego ha leído el poema No quiero de Ángela Figuera Aymerich. Posteriormente, ha presentado a Ángela Raya, nieta de un sindicalista granadino José Raya Hurtado fusilado en agosto de 1936, que también ha dado un breve discurso.

Desde el comienzo e incluso después del discurso de Sánchez, elemento central del acto, ha habido actuaciones musicales —Alice Wonder, Lina Makhul y hasta una batucada— y vídeos realizados por el PSOE llamando a votar a la formación el próximo 29 de noviembre.

«¡Somos rojos!»

Sánchez, por su parte, ha llamado «¡Somos zurdos, somos rojos!». «Frente a la negrura que representan Feijóo y Abascal, todo al rojo», ha incidido. El presidente ha repetido sus consignas a favor de los «avances sociales».

El líder socialista se ha posicionado como la víctima de una campaña de demonización de la derecha: «Han intentado convertir estas elecciones generales en un referéndum contra ese malvado Sánchez al que han intentado deshumanizar, también a mi familia, pero estas elecciones, y es ahí donde han fracasado, no van de mí sino de vosotros y de vuestros derechos».

Sánchez ha hecho un llamamiento a los sentimientos: «Tenemos que pensar por un instante en nuestros seres queridos». Ha hablado de padres, madres, abuelos, hijos, nietos, amigos y «la gente que conocéis, apreciáis y queréis». «Pensemos también en lo que ellos y ellas serían capaces de hacer por nosotros y movilicémonos el próximo 29 de noviembre», ha concluido.

No es la primera vez que Begoña entra en escena. La mujer de Sánchez apareció sorpresivamente en uno de los primeros mítines de precampaña. Fue el acto en Fuenlabrada (Madrid) en el que el PSOE celebró su Comité Federal para activar la maquinaria electoral y cerrar sus listas. Allí Sánchez y Begoña se besaron y abrazaron ante la militancia al inicio del mitin. También tuvo un papel protagónico en la apertura de campaña en un mitin de Sevilla: la esposa de Sánchez habló por primera vez en un acto del partido.