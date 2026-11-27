El autogiro C.4 de Juan de la Cierva despegó de Getafe el 9 de enero de 1923, con el teniente Alejandro Gómez Spencer a los mandos. Sus cuatro palas giraban sin motor, movidas por el aire. La idea venía de un accidente ocurrido cuatro años antes, con un avión del propio Cierva.

El ingeniero murciano contó aquel episodio en «Wings of Tomorrow. The Story of the Autogiro», el libro que escribió con Don Rose y publicó en 1931. De ahí salen los datos del avión de 1919 y de los primeros vuelos.

Los datos de la patente y de los primeros modelos están en la ficha que el Museo del Aire dedicó al autogiro en 2023.

El avión que duró minutos

Cierva construyó un biplano de tres motores para un concurso oficial convocado en 1918. Medía veinticuatro metros de envergadura y montaba tres motores Hispano-Suiza de 180 caballos. Costó unos 32.000 dólares, una suma considerable ya entonces, según su libro.

El biplano voló bien en su primera prueba, con el capitán Ríos a los mandos. En otro vuelo, el mismo piloto tomó una curva cerca del suelo y a poca velocidad. Perdió el control, cayó y salió sin heridas graves; el avión quedó inservible.

Cierva anota en el libro que el fallo fue del piloto y a renglón seguido matiza esa conclusión. Le parecía injusto culparle del todo, porque conocía poco aquel avión y erró por poco al calcular una velocidad segura.

Cometió un error, como todos

«He made a mistake, as everybody makes mistakes», escribe Cierva sobre el piloto en el cuarto capítulo del libro. En castellano: «Cometió un error, como todo el mundo comete errores».

De ese razonamiento salió la idea del autogiro. Un despiste parecido al volante de un coche, en un barco o en un tren apenas habría tenido consecuencias, argumenta. En un avión costó una suma considerable de dinero y puso en peligro una vida.

Un buen avión en manos de un buen piloto, escribe Cierva, no tenía por qué acabar en un amasijo inservible de tela y maquinaria por un error de cálculo.

El germen del autogiro

Esa idea aparece en el libro con nombre propio. «That, I believe, was the germ and genesis of the Autogiro», escribe: «creo que ese fue el germen y el origen del autogiro». Su mayor avión acabó mal, añade, porque la ecuación humana pesó más que su pericia de ingeniero y la experiencia del piloto.

El objetivo que se marcó a partir de ahí era otro. Quería una máquina que volase segura con una habilidad media. Y que aguantara un error de juicio corriente sin daño para ella ni para su piloto.

Los aviones no podían volar despacio con seguridad ni aterrizar despacio, escribe. Para Cierva no era el fallo de un modelo concreto, sino un límite del avión en sí, y seguía siéndolo cuando publicó el libro, en 1931.

Por debajo de cierta velocidad

El libro pone números a ese límite, en millas por hora. Los aviones más favorables dejaban de volar por debajo de unas cincuenta millas, unos 80 kilómetros por hora. Otros necesitaban noventa o más, y algunos hidroaviones de carreras llegaban a cien: por debajo de esa marca, escribe Cierva, el aparato ya no vuela, cae.

La solución que patentó en el verano de 1920 consiste en un rotor de palas articuladas que gira en autorrotación. El museo lo explica así: ese sistema garantiza el vuelo aunque la velocidad sea escasa. La ficha da el número de la patente española, la 74.322, presentada el 1 de julio de 1920.

El invento se llamó al principio autogiróptero, aunque pronto abandonó esa base etimológica griega y quedó en autogiro.

Tres intentos antes de Getafe

Los tres primeros autogiros que construyó se quedaron en el suelo. Así resume el museo aquellos años: los modelos C.1, C.2 y C.3 no llegaron a volar. Hubo que esperar al cuarto, el que despegó en Getafe en enero de 1923.

Doce días después repitieron la prueba ante testigos oficiales, según cuenta Cierva. Poco más tarde, en Cuatro Vientos, Gómez Spencer hizo un vuelo de cuatro minutos en circuito cerrado que certificó el comandante Herrera.

El 12 de diciembre de 1924 el piloto J. Loriga llevó un autogiro de Cuatro Vientos a Getafe. Fue el primer vuelo campo a través de un autogiro, de unos pocos kilómetros.

El inventor se instaló en el Reino Unido en 1926 y montó allí la Cierva Autogiro Company. Dos años después cruzó el Canal de la Mancha con su modelo C.8, en septiembre de 1928.

La información procede del libro Wings of Tomorrow. The Story of the Autogiro, de Juan de la Cierva y Don Rose (1931), y de la ficha del Museo del Aire sobre el autogiro La Cierva C-30, publicada en 2023.

Crédito de la imagen: L’Aéronautique (1928), dominio público, vía Wikimedia Commons.