Un vehículo de quince metros impulsado solo por el viento, mediante cometas, recorrerá unos 3.400 kilómetros por el interior de la Antártida. Se llama Trineo de Viento y lo diseñó el explorador polar español Ramón Larramendi. Su travesía forma parte de la XL Campaña de Investigación Antártica.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentó la expedición con la salida de España prevista para el 18 de octubre. El regreso está previsto a comienzos de febrero.

Cómo es el vehículo

El trineo está formado por cuatro módulos y mide quince metros de largo, según la nota del ministerio. Puede transportar hasta 2.100 kilos.

De esa carga, el trineo contará inicialmente con unos 250 kilos de instrumentación científica. La electricidad de esos equipos sale de paneles solares. Así la expedición podrá cruzar el continente sin utilizar combustibles fósiles para la propulsión.

Viajarán cuatro tripulantes: Larramendi, Hilo Moreno, Mariusz Potocki y Javier Selva, encargado de documentar la campaña.

Veinte cometas para tirar

Para la expedición se han preparado veinte cometas de entre 5 y 150 metros cuadrados. Se usarán en función de las condiciones de viento.

El trineo puede alcanzar puntualmente los 80 kilómetros por hora. En condiciones adecuadas, su velocidad media se sitúa en torno a los 25.

El ministerio señala que así se reducen de manera significativa la huella ambiental y la carga logística respecto a las expediciones motorizadas convencionales.

La ruta y sus paradas

El recorrido empieza cerca de la base rusa Novolazárevskaya. Termina en la base italo-francesa Concordia, en Domo C, sobre la meseta antártica.

Por el camino harán cinco estaciones científicas, paradas largas para recoger muestras y datos. El ministerio subraya que el trineo permitirá llevar la ciencia española más allá de las ubicaciones de las bases permanentes, a zonas del interior con enormes dificultades logísticas.

La ruta pasará por el Polo de Inaccesibilidad, a unos 3.700 metros de altitud. Según el ministerio, se considera uno de los puntos más remotos y difíciles de alcanzar del continente.

También pasará cerca del Polo del Frío, en la base de Vostok. Allí se han registrado algunas de las temperaturas más bajas de la Tierra.

Al acabar, los cuatro saldrán en avión. El trineo se quedará desmontado en Concordia por si se hace una futura segunda expedición, que recorrería el continente en sentido contrario.

Dieciséis proyectos a bordo

Los dieciséis proyectos científicos que viajan en el trineo se eligieron en una convocatoria coordinada desde el Comité Polar Español. Entre ellos hay estudios sobre la composición del hielo y la detección de microplásticos y otros contaminantes.

Otros buscan compuestos químicos persistentes y señales de vida microbiana en condiciones extremas. También se estudian el magnetismo terrestre y el funcionamiento del sistema europeo de navegación por satélite Galileo. Según el ministerio, esos datos complementarán la información obtenida mediante satélites y desde las bases científicas antárticas.

Los propios tripulantes son objeto de estudio. La campaña analizará qué efectos tienen en ellos el aislamiento y el frío extremo, en lo físico y en lo psicológico.

En los proyectos participan centros del CSIC, el CIEMAT y el INTA, además de seis universidades españolas. También la NASA, la Universidad de Maine y el CNR italiano. Parte de la instrumentación que llevan ya se usa en misiones a Marte.

El antecedente de Galileo

No es la primera vez que un Trineo de Viento de Larramendi se usa para hacer ciencia. En febrero de 2019, la Agencia Espacial Europea contó que la expedición Antarctica Unexplored 2018-2019 hizo las mediciones in situ con Galileo más al sur realizadas hasta entonces, con la constelación casi completa.

Aquella campaña salió de la misma base rusa el 12 de diciembre de 2018. Tardó más de cuarenta días en llegar a Dome Fuji, un domo de hielo de 3.810 metros. La ESA puso el receptor de navegación y la empresa española GMV, un grabador de señal.

Aquel trabajo tenía nombre propio, GESTA, y un objetivo: estudiar la ionosfera en latitudes altas, cuyas interferencias pueden degradar la señal de los satélites. Las medidas se tomaron con baja actividad solar y con tres tormentas geomagnéticas menores a lo largo del viaje.

Javier Ventura-Traveset, de la oficina científica de Galileo en la ESA, calificó aquello de experiencia piloto. Larramendi lo celebró así: «This marks the first time we’ve climbed the Fuji Dome in a vehicle driven by the wind». Era la primera vez, decía, que subían al domo Fuji en un vehículo movido por el viento.

La información procede de la nota del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre la expedición Trineo de Viento Antártida 2026-2027 y de una nota de la Agencia Espacial Europea del 4 de febrero de 2019.

Crédito de la imagen: Rosa Martín Tristán, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.