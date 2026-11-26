En octubre de 1950, la revista británica de filosofía Mind publicó un artículo de Alan Turing con una pregunta que hoy suena a titular: ¿pueden pensar las máquinas? Se titulaba Computing Machinery and Intelligence y empezaba en la página 433 del número 236. Su última línea tiene solo diecinueve palabras.

«We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done». En castellano: solo podemos ver un poco por delante, pero podemos ver mucho que hay que hacer.

Justo antes, Turing admite que no sabe cuál de los dos caminos que plantea es el bueno. Aun así, veía trabajo por hacer.

Una pregunta que no le gustaba

El artículo arranca así: «I PROPOSE to consider the question, ‘Can machines think?’». Es decir, propone estudiar si las máquinas pueden pensar.

Enseguida avisa de que definir «máquina» y «pensar» a partir del uso normal de las palabras es peligroso. Y acaba sustituyendo la pregunta por un juego, el que llama juego de la imitación. En él, un interrogador hace preguntas y tiene que identificar quién le contesta.

Con el tiempo, a ese juego se le acabó llamando test de Turing. En el artículo es, sin más, el juego de la imitación.

Una apuesta a cincuenta años

Turing se atrevió a poner fecha. Creía que en unos cincuenta años se podría programar ordenadores con una memoria de unos 10⁹ para que jugaran muy bien a ese juego. Tanto, que un interrogador medio no tendría más de un 70 % de posibilidades de acertar tras cinco minutos de preguntas.

Sobre la pregunta original fue tajante, porque dijo que le parecía demasiado vacía de sentido para merecer discusión.

Aun así, añadió otra predicción en ese mismo párrafo. Pensaba que a finales de siglo el lenguaje y la opinión de la gente culta habrían cambiado tanto que se podría hablar de máquinas que piensan sin esperar que nadie lo contradijera.

La idea de la máquina niño

La parte más curiosa llega cerca del final, cuando Turing propone no intentar programar una mente adulta, sino una de niño, y después educarla.

«Instead of trying to produce a programme to simulate the adult mind, why not rather try to produce one which simulates the child’s?», se pregunta. O sea: en vez de simular la mente adulta, ¿por qué no simular la de un niño?

Para explicarlo tira de algo que cualquiera tiene en casa: supone que el cerebro de un niño es como un cuaderno recién comprado en la papelería, con poco mecanismo y muchas hojas en blanco.

Así, el problema quedaba partido en dos: por un lado, el programa niño, y por otro, la educación que recibiría después.

Probar y equivocarse

En este punto está el núcleo de la lección. Turing admite que no saldría bien a la primera: «We cannot expect to find a good child-machine at the first attempt».

Lo que propone es experimentar: se enseña a una máquina y se mira cuánto aprende. Luego se prueba con otra, a ver si sale mejor o peor. Él mismo ve un parecido evidente con la evolución.

Tampoco sabía qué tarea convenía enseñar primero a una máquina. Unos pensaban que algo muy abstracto, como el ajedrez. Otros, darle los mejores órganos de los sentidos que se pudieran comprar y enseñarle a entender y hablar inglés, como a un niño.

Su respuesta fue sencilla: no sabía cuál era la buena, pero creía que había que probar los dos caminos.

Un poco por delante

La frase final va justo a continuación, en un párrafo aparte de una sola línea. Turing acaba de escribir que no sabe cuál de los dos caminos es el bueno. Sin pasar a otra cosa, cierra con lo que sí ve: trabajo por hacer.

De ahí sale la lección del artículo: para empezar no hacía falta saber cómo terminaría todo, sino ver qué había que hacer.

Ese mismo artículo es el que discute la objeción de Ada Lovelace a las máquinas que crean. En Techy contamos la lección de Ada Lovelace de 1843 y la respuesta de Turing.

Antes que él, un ingeniero español ya había pensado en máquinas que deciden. Es la lección de Leonardo Torres Quevedo y su autómata ajedrecista. Y la IA de Google ha recreado en tres dimensiones el despacho de Alan Turing de 1936.

Una copia en el archivo

El King’s College de Cambridge guarda en su archivo digital de Turing una copia del artículo. Según su ficha, estaba en una carpeta de anillas de su madre, Sara Turing, con el título escrito por ella.

El archivo la recibió de su herencia tras su muerte, en 1977.

Las citas proceden del artículo «Computing Machinery and Intelligence», publicado en Mind (vol. LIX, n.º 236) el 1 de octubre de 1950. Los datos de la copia, de la ficha AMT/B/9 del Turing Digital Archive del King’s College de Cambridge.

Crédito de la imagen: Elliott & Fry (dominio público).