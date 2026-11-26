En la sede de A Coruña del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) se expone la cabina de un Boeing 747, el «Lope de Vega». Dos de sus pilotos, Alberto Seoane y Enrique Marchesi, aparecen en un vídeo en el que recuerdan su paso por la cabina.

Lo hicieron para Piezas con Memoria, el proyecto del museo que recoge el testimonio de quienes usaron piezas de su colección. El vídeo lo publicó la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en su canal de YouTube el 25 de febrero de 2020. Dura algo más de nueve minutos.

En su descripción oficial, el vídeo deja una frase de cada uno. La de Marchesi habla de vocación: «Tu alma te dice que quieres volar».

Compañeros durante mucho tiempo

Según la FECYT, Seoane y Marchesi han pilotado juntos el «Lope de Vega». Fueron compañeros durante mucho tiempo. Los dos tienen amplia experiencia en este tipo de aviones.

En esta historia hay, además, una segunda generación de pilotos. El padre de Alberto Seoane también fue piloto y fue el instructor de los primeros 747 que llegaron a España. Los tres llegaron a volar juntos, según la descripción del vídeo.

El 747 es el modelo que todo el mundo conoce como «Jumbo». La FECYT recuerda que ese apodo se le puso en homenaje a un popular elefante africano.

Volar como instinto

Marchesi lo resume así en la descripción del vídeo: «Volar es algo q[ue] tienes instintivamente encima o no lo tienes. Tu alma te dice que quieres volar».

Es decir, para él volar es algo que se lleva dentro o no se lleva.

Seoane, por su parte, habla de este avión en concreto. Y lo hace en primera persona.

«No me hubiese jubilado»

«Si yo hubies[e] estado volando hace dos años este avión, no me hubiese jubilado. Hubiera seguido volando seguro», dice Seoane, según la descripción oficial.

Con esas palabras, el piloto, ya jubilado, liga su retirada al avión. Según su testimonio, de haber seguido volando el 747 habría continuado en activo.

El nombre del Guernica

El nombre de «Lope de Vega» tiene su propia historia en Iberia. Según una nota de la aerolínea de 2021, un 747 «Jumbo» de 404 plazas con ese nombre, matriculado EC-DLD, trajo a España el Guernica de Picasso.

El cuadro viajó enrollado en una caja de madera en el vuelo regular 0952, de Nueva York a Madrid. Aterrizó en Barajas a las 5:27 del 10 de septiembre de 1981.

Ninguno de los 319 pasajeros ni de los 19 tripulantes sabía que el lienzo iba a bordo, cuenta Iberia. La nota no dice si ese avión es el mismo cuya cabina guarda hoy el museo.

Un museo que guarda recuerdos

El MUNCYT explica en su web por qué hace estas grabaciones. Su colección reúne miles de piezas que forman parte de la historia de la ciencia y la tecnología en España.

Cada una está asociada al relato de quienes la inventaron, la crearon o simplemente la usaron. Según el museo, esa memoria se iba perdiendo con los años. Hasta este proyecto, nunca se había recogido en ningún soporte.

Por eso el museo considera esos recuerdos un patrimonio de gran valor. Las personas que usaron las piezas, dice, son las que «salvaguardan el alma de cada objeto». Con sus relatos pueden llevarnos al pasado.

En la sexta planta

Piezas con Memoria es una exposición permanente en la sexta planta del MUNCYT Coruña. Se puede ver en el horario de apertura del museo.

Allí se cuentan secretos de piezas tan distintas como el Boeing 747 «Lope de Vega» o el acelerador de partículas. También del laboratorio de química de Formoso y del marcapasos de la colección. Cada una se combina con su testimonio, según el museo.

La idea, según el museo, es conocer mejor el pasado combinando el objeto con la persona. En el caso del 747, esas personas son dos pilotos que lo llevaron en sus vuelos.

En Techy también contamos el testimonio de la videógrafa de la NASA que grabó el último vuelo del Endeavour a lomos de otro 747, la historia de Enrique, que tendía el hilo del teléfono a un pueblo de Cáceres y la del Tramvia Blau del Tibidabo.

La información procede del vídeo «Piezas con Memoria: Alberto Seoane, Enrique Marchesi y el Boeing 747», publicado por la FECYT el 25 de febrero de 2020, de la página de la exposición Piezas con Memoria del MUNCYT y de una nota de prensa de Iberia del 10 de septiembre de 2021.

Crédito de la imagen: José Luis Cernadas Iglesias (Wikimedia Commons, CC BY 2.0).