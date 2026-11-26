Gran Bretaña convierte en pesadilla el sueño de Zverev y ya espera a España en la Davis
El equipo germano sucumbe en dobles ante la solidez británica
Soñaba Zverev con ganar esa Davis maldita en su palmarés, este era su año para hacerlo después de cerrar la mejor temporada de su vida con dos Grand Slam y el número uno del mundo en el bolsillo hasta 2027. Además, sin Sinner en las filas italianas. No obstante, el formato de la Davis jugó una mala pasada a su Alemania. Gran Bretaña ejecutó su plan de ganar el primer punto individual gracias a Norrie culminaron Patten y Skupski en dobles después de que Zverev fundiera a Fery. Gran Bretaña pasa y ya espera a España, que debuta este jueves contra Austria.
La jornada comenzó bien para el equipo británico, que se adjudicó la victoria en el primer partido con Cameron Norrie resistiendo al germano Jan-Lennard Struff. El primer duelo se resolvió en tres sets (6-3, 3-6, 6-2), después de que Norrie, número 52 en el ranking, neutralizara la reacción de su rival y resolviera con solvencia una tercera manga que controló de principio a fin.
En el segundo partido, Alemania consiguió empatar el resultado global y llevar la eliminatoria al tercer encuentro, después de que el número 1 de la selección alemana, Zverev, no fallara y resolviera de oficio su duelo contra Arthur Fery. El enfrentamiento entre números uno, que concluyó con 6-3 y 6-2 para el de Hamburgo, empató una eliminatoria que quedaría completamente abierta para el tercer partido.
En él, los doblistas británicos, Henry Patten, número uno del ranking en dobles, y Neal Skupski, número 3, pasaron por encima de los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en dos sets, por 6-2 y 7-6 (6). Los alemanes sucumbieron ante unos rivales que anunciaron recientemente que formarán pareja fija a partir de la próxima temporada. Los británicos mostraron mucha solidez y entendimiento, y serán uno de los rivales a batir en los próximos torneos.
La superioridad de Patten y Skupski ante los germanos, también una de las parejas más sólidas del circuito, permitió que los británicos certificaran una de las sorpresas del torneo y se verán las caras en la penúltima ronda del torneo contra España o Austria. El equipo de Gran Betaña, uno de los países fundadores de la Copa Davis en 1900, aprovechó la fortaleza de sus dobles para vencer a los germanos y podría verse las caras siete años después con España, después de las semifinales de 2019 en las que el equipo español, con Rafa Nadal y Feliciano López formando dobles, ganó a Jamie Murray y Neal Skupski para levantar posteriormente el título.
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