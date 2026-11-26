Soñaba Zverev con ganar esa Davis maldita en su palmarés, este era su año para hacerlo después de cerrar la mejor temporada de su vida con dos Grand Slam y el número uno del mundo en el bolsillo hasta 2027. Además, sin Sinner en las filas italianas. No obstante, el formato de la Davis jugó una mala pasada a su Alemania. Gran Bretaña ejecutó su plan de ganar el primer punto individual gracias a Norrie culminaron Patten y Skupski en dobles después de que Zverev fundiera a Fery. Gran Bretaña pasa y ya espera a España, que debuta este jueves contra Austria.

La jornada comenzó bien para el equipo británico, que se adjudicó la victoria en el primer partido con Cameron Norrie resistiendo al germano Jan-Lennard Struff. El primer duelo se resolvió en tres sets (6-3, 3-6, 6-2), después de que Norrie, número 52 en el ranking, neutralizara la reacción de su rival y resolviera con solvencia una tercera manga que controló de principio a fin.

En el segundo partido, Alemania consiguió empatar el resultado global y llevar la eliminatoria al tercer encuentro, después de que el número 1 de la selección alemana, Zverev, no fallara y resolviera de oficio su duelo contra Arthur Fery. El enfrentamiento entre números uno, que concluyó con 6-3 y 6-2 para el de Hamburgo, empató una eliminatoria que quedaría completamente abierta para el tercer partido.

En él, los doblistas británicos, Henry Patten, número uno del ranking en dobles, y Neal Skupski, número 3, pasaron por encima de los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en dos sets, por 6-2 y 7-6 (6). Los alemanes sucumbieron ante unos rivales que anunciaron recientemente que formarán pareja fija a partir de la próxima temporada. Los británicos mostraron mucha solidez y entendimiento, y serán uno de los rivales a batir en los próximos torneos.

La superioridad de Patten y Skupski ante los germanos, también una de las parejas más sólidas del circuito, permitió que los británicos certificaran una de las sorpresas del torneo y se verán las caras en la penúltima ronda del torneo contra España o Austria. El equipo de Gran Betaña, uno de los países fundadores de la Copa Davis en 1900, aprovechó la fortaleza de sus dobles para vencer a los germanos y podría verse las caras siete años después con España, después de las semifinales de 2019 en las que el equipo español, con Rafa Nadal y Feliciano López formando dobles, ganó a Jamie Murray y Neal Skupski para levantar posteriormente el título.