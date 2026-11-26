Pierre-Emerick Aubameyang será uno de los grandes protagonistas en Riazor el próximo domingo cuando a partir de las 16:15 se ponga la pelota en marcha en el Deportivo – Barcelona de Liga. La estrella del cuadro gallego estuvo siete meses en la entidad azulgrana, pero no le quedó un gran recuerdo.

El delantero del Deportivo ha atendido a los medios de comunicación en Riazor este jueves a tres días del duelo contra el Barcelona. La pregunta por su recuerdo como ex azulgrana era clara y evidente. Y la respuesta ha sorprendido a todos.

Aubameyang ha mandado un recado al Barcelona antes de enfrentarse a ellos el próximo domingo en Riazor: «No tengo especiales ganas. Ya hace un tiempo. Siempre pienso en este momento en el Barcelona, muy breve. La gente siempre me habla de eso. Pero para mí no es algo especial. Es solamente un partido. Contra uno de los mejores y ya está».

Unas palabras del delantero gabonés que han incendiado las redes y enfadado mucho a la afición del Barcelona. Aubameyang jugó durante siete meses en la temporada 21/22. Marcó 13 goles en 24 partidos jugados. Por sus declaraciones, la sensación es que no terminó con un buen recuerdo de su etapa en el Camp Nou de azulgrana.

«Me gustan cuando las defensas están altas, me aprovecho de eso. Si estamos concentrados, vamos a tener oportunidades. Contra estos equipos, si cometes errores, te matan. Ya lo sabemos. Pero también sabemos que hay oportunidades, les gusta presionar muy alto y vamos a tener espacios, tenemos que aprovecharlo», señaló también Aubameyang ante los medios de comunicación sobre el juego del Barcelona y las opciones del Deportivo para dar la sorpresa este domingo en Riazor.