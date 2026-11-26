La vida personal de Manuel Neuer está en el centro de la polémica. El veterano portero del Bayern de Múnich ha protagonizado en los últimos días una serie de informaciones sobre su situación sentimental que han generado un enorme revuelo en Alemania. Su esposa, Anika Neuer, ha compartido ahora un contundente mensaje en redes sociales sobre la infidelidad durante el embarazo, justo después de que trascendiera que el guardameta había pasado unos días en Brasil y Sicilia acompañado por una joven de 23 años.

«Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad», es una de las frases que Anika ha difundido y que ha provocado numerosas reacciones. La publicación no menciona directamente al futbolista, pero su contenido ha sido interpretado como una referencia a la situación que atraviesa el matrimonio, cuya separación se habría producido semanas después del nacimiento de su segundo hijo. el mensaje compartido por la mujer del portero alemán va mucho más allá de una simple crítica a la infidelidad, en el texto se describe el sufrimiento de una mujer que atraviesa un embarazo mientras su pareja mantiene supuestamente una relación con otra persona. «Eso no es un error. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y llena de falta de respeto», recoge otro de los fragmentos.

La publicación también hace referencia a la falta de apoyo y protección durante una etapa especialmente delicada. «La mujer que debería sentirse amada, protegida y acompañada termina teniendo que lidiar con un dolor que tú mismo le provocaste», señala el texto, que concluye con una dura condena hacia quienes traicionan a sus parejas durante la gestación.

El escándalo amoroso de Neuer

La polémica se ha intensificado después de que el diario alemán Bild publicara informaciones sobre las vacaciones de Neuer en Brasil. El guardameta de 40 años fue visto en Búzios junto a una mujer de 23 años, identificada por la prensa alemana como su fisioterapeuta. Según estas informaciones, la relación entre ambos podría ir más allá del ámbito profesional y se prolongaría desde hace varios meses. De hecho, el citado medio asegura que el futbolista y la joven ya habían coincidido en Sicilia a finales de septiembre, antes de viajar juntos a Brasil.

El viaje a tierras brasileñas se produjo durante la recuperación de una lesión en el pie derecho que el portero sufrió el pasado 7 de noviembre. El Bayern de Múnich autorizó su estancia en el extranjero para descansar y realizar ejercicios controlados antes de continuar con su rehabilitación en Alemania. La situación personal de Neuer ya había generado titulares después de que varios medios alemanes informaran de su separación de Anika, con quien se casó en 2023. La pareja tuvo a su segundo hijo a finales de agosto, apenas unas semanas antes de que trascendiera la ruptura.

Por el momento, ni Manuel Neuer ni Anika han confirmado públicamente los motivos de la separación, aunque el contundente mensaje compartido por ella ha vuelto a alimentar las especulaciones. Mientras tanto, Neuer ha regresado a Múnich para continuar con su recuperación. Su vida deportiva sigue ligada al Bayern, pero su situación sentimental se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de los últimos días en la prensa alemana.