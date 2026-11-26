Ya sé que estamos en una semana de locura donde todos estamos pendientes de las elecciones. Pero ha sucedido algo que quiero que sepan. No sé si han visto en los medios a esas personas valientes que en las manifestaciones pro palestinas se presentan defendiendo a Israel de un supuesto genocidio en Gaza. Como saben, estas concentraciones se han generalizado después de la masacre del 23. Incluso antes de que el ejército israelí atacara en la franja.

Así que les voy a presentar a Karoline Preisler (@PreislerKa en X), política del Partido Democrático Libre (FDP) y activista conocida por sus solitarias protestas contra el antisemitismo y la violencia sexual contra las israelíes del 7 de octubre. El pasado sábado, en el barrio berlinés de Schöneberg, poco después de las cinco de la tarde, esa liberal de 55 años, madre de familia, se situó cerca de una manifestación pro-palestina. No llevaba megáfono ni bandera. Solo un ramo de flores y un modestísimo cartel de cartón con una frase tan elemental como verdadera: «La violación no es resistencia». Esa era su única «provocación».

Cuando la concentración terminó, dos mujeres se acercaron a Karoline, la empujaron y una de ellas, de 25 años, le propinó una patada frontal en el abdomen. La mujer cayó hacia atrás y se golpeó con la cabeza en el pavimento, acabando en el hospital. Un periodista fotográfico lo captó todo y la policía detuvo a la agresora. Al día siguiente, el informativo Abendschau del RBB -el medio público local, el «espejo» en el que Berlín se mira cada noche- no dedicó ni una sola palabra al hecho. Una persona que es agredida gravemente en plena calle de la capital alemana por sostener una verdad moral básica en un ambiente de hostilidad debería ser noticia.

Por lo que he leído, Preisler no es una figura que le caiga bien a todos. A muchos les molestan sus apariciones. Ya saben: incomodan a los musulmanes. El progresismo dominante suele tildar a estos personajes de extremistas, insensibles o xenófobos. Un progresismo siempre muerto de miedo a ser acusado de racista o islamófobo. Pero la violencia física contra una mujer que se limita a recordar que violar, secuestrar y asesinar no constituye «resistencia legítima» no admite relativismos. Cuando se valora la violencia según el color político del agresor y de la víctima, se deja de hacer periodismo para cultivar el sectarismo.

Pero, por desgracia, hoy, en plena ola europea de violencia que mezcla elementos islamistas y de la izquierda radical, lo que puede llamarse «empatía selectiva» está más activa que nunca. Y es lamentable que ciertas corrientes del feminismo y del progreísmo occidental apoyen una narrativa de solidaridad con minorías (que están a punto de ser mayorías) que consideran oprimidas, incluso cuando dentro de esas mismas minorías existen corrientes profundamente hostiles a los derechos de las mujeres, a la igualdad de género, a los derechos LGBT y a la libertad de crítica y expresión.

Hay una parte de la población, en su mayoría de izquierdas, que evita el concepto de «yihadismo salafista» o mira hacia el otro lado para no ver el antisemitismo que circula entre la inmigración musulmana por temor al estigma. En su lugar, se recurre a explicaciones «woke» que relativizan la violencia o la presentan como respuesta legítima a una opresión abstracta.

El resultado es una forma de «empatía suicida»: se protege al agresor -potencial o, como en este caso, efectivo- y se abandona a la auténtica víctima. ¡Incluso a las mujeres! Y así sucede que, Preisler, que ha sufrido amenazas reiteradas contra ella y su familia por el simple hecho de recordar los crímenes sexuales del 7 de octubre, acabe en el hospital. Su cartel no insultaba a nadie; solo rechazaba que se justificaran la violación, la tortura y el asesinato con esa supuesta «resistencia» que esgrimen. Y eso bastó para que dos mujeres -blancas, occidentales, de cultura cristiana- la agredieran.

Poco a poco nos estamos hundiendo. Porque la libertad no desaparece de golpe. Desaparece con la indiferencia de un equipo de redacción, con el silencio selectivo de los medios públicos y con la incapacidad de nombrar lo evidente por miedo a esas etiquetas tan falsas. Como tantas veces hemos visto en la España de Sánchez, un servicio público de radiotelevisión no es el portavoz de la mayoría de turno, y está obligado a todos los contribuyentes, también a los incómodos. Y con esos justamente tenemos una gran deuda. Con gente como Karoline Preisler.