Esta mañana, mientras esperaba mi turno en una notaría de Madrid, escuché a varias personas hablar de las elecciones. Al cabo de un rato, seguía sin saber a quién pensaba votar cada una. Lo que sí me quedó claro fue por qué les daba miedo votar por correo. Temían que alguien pudiera cambiarles la papeleta una vez entregado el sobre. Hasta los consulados salieron en la conversación.

Hace unos días, en un grupo de WhatsApp, nos había escrito desde Uruguay una amiga que tenía esa misma duda. Le daba miedo enviar su voto por correo y quería saber qué haríamos los demás en su lugar. Al final se decidió por el consulado. Hasta esta mañana había tomado aquel mensaje por una preocupación sólo suya.

Tiene su ironía que volviera a oír lo mismo precisamente en una notaría. Uno acude al notario para que dé fe de que lo que firma expresa su voluntad. Y allí, en la sala de espera, había gente preguntándose si su voluntad se respetaría cuando le tocara votar.

Me acordé entonces de cinco palabras de Santos Cerdán. El 13 de julio de 2014, el día de las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, Cerdán le indicó a Koldo García que apuntara como votantes a dos militantes que faltaban y metiera las dos papeletas en la urna. La instrucción, recogida en un informe de la UCO, terminaba con una cautela muy concreta. «Sin que te vea nadie».

Cuando aquel mensaje salió a la luz, Sánchez respondió: «Está hablando de dos votos. En 2014 gané por más de 17.000». Dos papeletas no decidieron aquellas primarias. Pero, si yo hubiera sido una de esas dos militantes, de poco me habría servido conocer el margen de su victoria. Lo que habría querido saber es quién se creía Santos Cerdán para disponer de mi voto. Y habría agradecido que mi secretario general se hiciera la misma pregunta.

Sería injusto pedirle a un empleado de Correos o a un funcionario consular que responda por lo que Cerdán le escribió a Koldo en unas primarias del PSOE. De lo que sí debe responder Sánchez es de sus propias palabras. Le preguntaron por dos militantes en cuyo nombre otro pretendía votar y contestó con los votos que le sobraban para ganar.

Entre aquel mensaje de una amiga desde Uruguay y la conversación de esta mañana en una notaría en Madrid hay todo un océano. Lo que me llama la atención es que, en ambos casos, se pudiera hablar tanto de las elecciones sin que importara demasiado a quién pensaba votar cada cual. Lo que les preocupaba era qué pasaría con su papeleta después de entregar el sobre. ¿A qué España hemos llegado para que haya quien tema que le cambien la papeleta si vota por correo?