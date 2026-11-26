La Casa Botines de Gaudí se queda sin las ayudas del 2% Cultural mientras Barcelona recibe 1,5 millones de euros para la Fundación Joan Miró. Ese titular sanchista es la base del PSOE local que se sienta en el Congreso de los Diputados y sonríe en elecciones para las cámaras y poco más edificante. Detrás, vacío, oscuridad, cero lucha por su tierra. Pero vayamos al asunto. Este es el último agravio que León tiene que apuntar en una lista que parece no tener fin. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado fuera del reparto a uno de los edificios más emblemáticos de Antoni Gaudí fuera de Cataluña, pero ha reservado 1.547.728 euros para consolidar el hormigón de la sede barcelonesa de la Fundación Joan Miró. Para León, nada. Para Barcelona, más de un millón y medio. Luego dirán que esa tierra se queja de vicio.

Y es que a León le toca siempre la misma función: poner el patrimonio, la historia y la paciencia, mientras otros se llevan los millones. Menos mal que Óscar Puente ya no tiene responsabilidades de Gobierno -y esperemos que no vuelva a tenerlas nunca-, después de haber utilizado el nombre de León tantas veces como le ha convenido: para manosearlo. Pero claro, dispuso 250 millones para una nueva estación de AVE en Valladolid y que, por suerte, nunca irá en su placa inaugural, por cierto, señor Puente.

Hay, además, una ironía que merece la pena recordar: un reciente estudio sobre las curiosidades de nuestros pueblos y ciudades sitúa a León como la provincia que más se identifica con la democracia. No podía ser menos por ser Cuna del Parlamentarismo; todo cuadra. Lo que parece que algunos todavía no han aprendido es que la igualdad también consiste en repartir los recursos sin mirar el código postal.

Porque Gaudí no es menos Gaudí por estar en León. Y el patrimonio leonés no puede seguir siendo de segunda categoría a la hora de recibir ayudas públicas.

No estamos hablando de cualquier edificio ni de una petición caprichosa. Casa Botines es una obra de Gaudí, un monumento declarado Bien de Interés Cultural, una pieza fundamental del patrimonio español y uno de los grandes atractivos culturales de nuestro país. FUNDOS ya ha invertido tres millones de euros de sus propios recursos en un plan de renovación de casi 7,5 millones. Ha puesto el dinero, ha asumido el esfuerzo y ha apostado por conservar un edificio extraordinario. ¿Y cuál es la respuesta del Gobierno del PSOE? Dejarlo fuera.

La comparación con Barcelona es inevitable. No porque la Fundación Joan Miró no merezca conservar su edificio, sino porque el patrimonio no debería tener código postal preferente. La cultura no puede ser una ventanilla de favores ni la conservación de los monumentos una competición en la que siempre hay territorios que encuentran la puerta abierta y otros que se quedan esperando en el pasillo.

Y aquí aparece la pregunta que deberían responder los diputados socialistas leoneses. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho para defender Casa Botines? ¿Han reclamado explicaciones al Ministerio? ¿Han exigido conocer la puntuación del proyecto de FUNDOS? ¿Han pedido que se revise la exclusión? ¿O su función parlamentaria consiste en aplaudir a Sánchez y guardar silencio cuando los intereses de León chocan con las decisiones de su propio Gobierno?

Porque un diputado no es un delegado de Ferraz ni un figurante en el decorado de la política nacional. Representa a los ciudadanos que le han elegido. Y si no es capaz de levantar la voz cuando una de las joyas arquitectónicas -no las de Zapatero- de su provincia queda fuera de una convocatoria estatal, tendrá que explicar para qué sirve su representación.

Pero lo de Casa Botines no es un episodio aislado. León lleva años escuchando promesas sobre la segunda fase del Hostal de San Marcos. Ocho años después del derribo del edificio que debía sustituirse, la ampliación continúa atrapada en los trámites. En junio de 2026 todavía no se había adjudicado la redacción del proyecto y la inversión de unos 30 millones de euros seguía sin horizonte claro de ejecución. San Marcos, uno de los establecimientos emblemáticos de la red pública de Paradores, continúa esperando que las promesas ministeriales se conviertan en ladrillos. Señores del PSOE, señor Cendón, van mal después de ocho años en el poder.

Los anuncios, eso sí, han sido abundantes. Las visitas institucionales, las fotografías y las declaraciones también. Lo que no termina de llegar es la obra. León parece haberse especializado en inaugurar anuncios y coleccionar calendarios que nunca se cumplen.

Y mientras tanto, la Catedral, sus vidrieras y su extraordinario patrimonio siguen necesitando inversiones y atención continuada. Es cierto que la Junta y el Cabildo han comprometido 11 millones para su conservación, pero eso no exonera al Estado de su responsabilidad con uno de los grandes monumentos de España. El patrimonio leonés no puede depender exclusivamente de que otras administraciones tapen los huecos que deja Madrid.

Lo verdaderamente irritante es la distancia entre la retórica y los hechos. Se habla de cohesión territorial, de igualdad de oportunidades, de España vaciada, de descentralización cultural -otro que tal baila, el señor Ernest Urtasun- y de combatir los desequilibrios. Palabras solemnes para una realidad bastante menos solemne: cuando León necesita que el Gobierno se implique, la respuesta vuelve a ser una resolución en la que no aparece. Y a Urtasun habría que felicitarle por su particular concepto de descentralización: ¡qué bien está repartiendo la cultura por España! Tanto, que León es una de las dos únicas provincias que no cuenta con ninguna obra del Museo del Prado. Toda una lección de igualdad territorial.

A Sánchez le gusta hablar de igualdad, pero la igualdad se demuestra con presupuestos, inversiones y decisiones, no con discursos. Y a los diputados socialistas de León les corresponde decidir si van a seguir siendo obedientes con el presidente o si alguna vez van a ejercer de representantes de su tierra. Ya no hablamos, diputados del PSOE leonés, de lo que han luchado por el Teatro Emperador -otra goleada-, carreteras, industria, en fin, que los ciudadanos vean por sí mismos.