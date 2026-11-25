Los españoles podemos hacer que el 29N se haga realidad el sueño más íntimo de Sánchez: verse por fin trasladado a los manuales de Historia, pero en la nota a pie de página que nunca se lee, salvo si se quiere sentir un escalofrío de estupor y vergüenza ajena en todo el cuerpo.

Muchas podrían ser las imágenes que ilustren la mención enciclopédica del yerno de Sabiniano como uno de los peores gobernantes del siglo XXI:

-La pandemia, cuya alerta internacional declarada por la OMS desoyó durante mes y medio, mientras su Gobierno alentaba como una cuestión de vida o muerte, qué paradoja tan cruel, a la asistencia a las manifestaciones del 8-M, que en Madrid se convirtió en una bomba vírica letal.

-Las catástrofes ferroviarias de Adamuz y Urda, a cuyas víctimas no quiso honrar en sus funerales, demostrando una vez más su falta de humanidad y compasión hacia las familias. Y todo ello después de que su ministro de Transportes, Óscar Puente, número uno de la lista del PSOE por Valladolid, hiciera chistes en una televisión sobre los problemas de la red ferroviaria.

-El pueblo de Valencia luchando cuerpo a cuerpo contra el barro en la DANA, mientras él se daba a la fuga en Paiporta después de retrasar deliberadamente el envío de ayuda, con aquel “lo que no podemos es que en un país el Ejército lo haga todo”, espetado por su número dos en la lista por Madrid, Margarita Robles.

-La invasión de Ceuta por los cien mil hijos de Mohamed VI, mientras se iba de vacaciones al dorado retiro que le pagamos todos en el palacio de La Mareta.

-El asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, pasados salvajemente por la quilla por los piratas del narco en Barbate, después de que Grande-Marlaska, su número cinco en la lista por Madrid, eliminara la eficacísima unidad antidroga OCON-SUR. De la despedida a estos agentes también se ausentó Sánchez, como del homenaje al subinspector de guías caninos Juan José Rodríguez, muerto con su perro Deny por una mochila-bomba.

-Los contenedores de la isla de La Palma, una solución temporal para alojar a los afectados por el volcán, que ya llevan más de una legislatura sin casas.

-La sonrisa heladora de Arnaldo Otegi ante la colaboración de Sánchez para excarcelar presos con decenas de asesinatos a sus espaldas a cambio de sus votos de sangre en apoyo de su Gobierno.

-El demoledor retrato que su socio Puigdemont le ha hecho a su “ambición desmedida de poder” al contar que el PSOE no tuvo que bajarse los pantalones en su negociación de la amnistía, porque ya se presentó a la cita con ellos a la altura de los tobillos.

-El desmantelamiento de la seguridad de nuestras fronteras, con el efecto llamada que termina provocando incontables tragedias en el mar y la llegada a España de decenas de miles de personas sin control. La entrada de ilegales ha aumentado un 40 por ciento solo en 2026.

-Los acongojantes gráficos que ilustran su demolición de la España del bienestar, con los datos del paro juvenil y femenino, la deuda pública, la carestía de la vida, la caída del salario medio, el imparable precio del alquiler y de la vivienda, el incremento de la inseguridad en nuestras calles o la ruina de las empresas públicas asfixiadas por la corrupción o la incompetencia de sus amigotes.

-El aumento de los delitos sexuales, sobre todo las agresiones sexuales con penetración, acompañado de las cerca de 1.400 excarcelaciones y rebajas de condenas a violadores por la ley “feminista” del “solo sí es sí” de la coalición sanchista-podemita.

-La demolición del Estado de derecho, con el Parlamento carcomido por una plaga de decretos-ley y el bloqueo sectario de las iniciativas impulsadas por el PP para afrontar los problemas de los españoles.

-La falta de presentación de los presupuestos generales del Estado en toda la legislatura, lo que indica a las claras que Sánchez ha metido el dinero de los contribuyentes en la saca de Ali Babá, de cuyos fondos dispone arbitrariamente y sin dar explicaciones.

-La continua obsesión del Gobierno y sus socios por construir un muro que divida a los españoles y la utilización de las instituciones de todos como trinchera para deslegitimar al adversario, caso de RTVE, y para perseguirlo, caso de la Fiscalía General del Estado; o para blindar la impunidad del PSOE ante sus delitos de corrupción, caso del Tribunal Constitucional.

-Y por último, pero no menos importante, el hedor y profundidad de la ciénaga en que Sánchez ha convertido todas las administraciones públicas bajo su responsabilidad, que hacen que hoy el PSOE tenga más condenados e imputados que diputados, incluidos su hermano y su mujer.

La hidra de mil cabezas de la corrupción de Sánchez se extiende desde los ministerios a las empresas públicas, con un balance que arroja de momento cerca de 6.000 millones de euros de agujero negro: sesenta veces el coste de la mejora de la seguridad en la línea Madrid-Sevilla del AVE, donde tuvieron lugar las dos catástrofes ferroviarias de este año.

Pero, sin duda alguna, la imagen que mejor resume el siniestro capítulo de la historia nacional de la infamia que representa Sánchez es la de su mano derecha José Luis Ábalos ascendiendo hacia la tribuna de los oradores del Congreso como portavoz de su candidatura a la investidura en la moción de censura de 2018.

Ocho años después, el abanderado de la lucha del PSOE contra la corrupción está condenado a 24 años y 3 meses de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Fue uno de los escuderos de Sánchez en su ruta de empoderamiento en el Peugeot, junto con Koldo, condenado a 19 años y ocho meses de prisión en la misma sentencia, y Santos Cerdán, que ya pisó también la cárcel y presumiblemente vuelva a hacerlo.

Aquel viaje en el Peugeot, que iba más cargado de malhechores que un utilitario de Chicago en el día de San Valentín, trazó el itinerario criminal de estos años de poder de Sánchez.

Y fue Ábalos el que en su discurso durante la moción de censura remachó los clavos del futuro político del sanchismo con estas palabras: “Los desafíos a los que se va a tener que enfrentar España requieren de un Gobierno con suficiente autoridad moral. El Estado tiene que tener un Gobierno con fortaleza y autoridad moral”.

Este 29-N millones de españoles votarán a favor de la mayor moción de censura que cabe hacerle a un Gobierno corrupto, incompetente y sectario, para recuperar con Alberto Núñez Feijóo la autoridad moral que permita reconstruir España y para que Sánchez acabe entrando en la Historia por donde se merece: por la gatera.