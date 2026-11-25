Una vez más, asisto con cierta perplejidad a la cobertura que se está haciendo en España de las elecciones generales del 29-N y, en particular, del voto exterior. No pretendo presentarme como un experto en materia electoral, pero sí he votado en numerosas ocasiones desde que resido en Florida y tengo cierta perspectiva sobre las diferencias entre el sistema español y el norteamericano.

España quiere jugar en las grandes ligas, pero, en materia de planificación y gestión de sus recursos consulares, todavía le queda mucho camino por recorrer.

Me voy a centrar en lo que mejor conozco por cercanía: el Consulado de España en Miami. Cuando llegué a Florida, en 2011, creo recordar que había unos 35.000 españoles inscritos en el registro consular. Hoy esa cifra supera los 120.000. Sin embargo, los recursos destinados a atender semejante incremento apenas han aumentado.

Las oficinas siguen siendo las mismas, bastante modestas, en mi opinión, y con una plantilla que, según mis estimaciones, no llega a 50 personas.

Para votar desde Estados Unidos, los españoles residentes permanentemente en el extranjero debemos estar inscritos en el consulado y en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Antes de las elecciones, se ponen a disposición de los ciudadanos las listas para que comprueben su inscripción.

En las elecciones generales anteriores se dio un paso importante con la eliminación del denominado voto rogado. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, ya no es necesario solicitar expresamente el voto, lo que agiliza considerablemente el proceso. Además, existe la posibilidad de descargar las papeletas electorales y depositar el voto personalmente en el consulado.

Hasta aquí, todo perfecto. El problema surge cuando incrementas exponencialmente el número de personas con derecho a voto y no asignas los recursos necesarios para atenderlas. Si a eso le añadimos nuestra tradicional falta de planificación y el incremento de nuevos ciudadanos españoles derivado de la llamada «ley de nietos», tenemos todos los ingredientes para el caos.

Quiero dejar muy claro que no considero que sea un problema del Consulado de Miami, cuyos profesionales hacen todo lo posible con los recursos de los que disponen. La responsabilidad recae en un Gobierno español que amplía considerablemente el número de ciudadanos con derecho a voto sin dimensionar adecuadamente los servicios necesarios para garantizar el ejercicio de ese derecho.

Por cierto, y sin ánimo de ofender a nadie, existe otro debate que considero legítimo. Una parte de los españoles con derecho a voto en Miami no ha nacido en España y, en algunos casos, ni siquiera ha residido en nuestro país ni lo ha visitado con frecuencia. Desconozco hasta qué punto otros países de nuestro entorno aplican criterios similares para conceder la nacionalidad. Es una cuestión que merece, al menos, una reflexión sobre el modelo de nacionalidad que queremos, sin cuestionar los derechos de quienes la han adquirido legalmente.

Pero quizás la diferencia que más me llama la atención respecto al sistema electoral norteamericano es la trazabilidad del voto por correo.

En Florida, por ejemplo, es muy sencillo comprobar en internet si estás registrado como votante. Una vez enviado el voto por correo, puedes recibir notificaciones de su recepción y aceptación, así como consultar su estado. Como ciudadano, tienes la tranquilidad de poder comprobar qué ha sucedido con tu voto. En el caso español, echo de menos esa misma facilidad, transparencia y certidumbre.

No estamos hablando de tecnologías sofisticadas ni de inversiones multimillonarias. Estamos hablando de planificación, de asignación de recursos y de la voluntad de modernizar la Administración.

Si España quiere ampliar el número de sus ciudadanos en el extranjero y fomentar su participación electoral, algo perfectamente legítimo, debe asumir también las responsabilidades que ello conlleva.

Una cosa es conceder el derecho a voto y otra muy distinta es garantizar que ese derecho pueda ejercerse con facilidad, seguridad y transparencia.

La grandeza de una democracia no se mide únicamente por el número de ciudadanos a los que reconoce el derecho a votar, sino también por su capacidad para garantizar que puedan ejercerlo.