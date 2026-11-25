Pedro Sánchez sigue al pie de la letra aquella máxima de Carmen Calvo: «El dinero público no es de nadie». Basta con ver los últimos Consejos de ministros de un Gobierno en funciones.

Ayer mismo, sin ir más lejos, comprometió más de 20.000 millones: 19.000 en infraestructuras ferroviarias —falta que hacen, llegan tarde—, 1.200 en el bono del transporte público y 200 para pymes. Además, la letra pequeña: un crédito de 50 millones de dólares a Ecuador, otro millón para la Corte Penal Internacional, 290.000 a entidades internacionales y 255.000 al Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Entre otras medidas electoralistas, ha aprobado la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas, la de fallecimiento de familiares a 10 días y la continuidad del bono cultural joven. Los chavales se lo están gastando en el GTA VI, el videojuego de más éxito que acaba de salir al mercado.

Los diez consejos de ministros celebrados desde la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado 5 de octubre han supuesto casi 200.000 millones en partidas económicas. Entre otras, planes de acción para la juventud, la igualdad o la vivienda que, curiosamente, coinciden con las prioridades electorales del PSOE. Los socialistas no hablan de Ceuta ni de El Hierro ni de Adamuz ni de Ábalos ni de Santos Cerdán.

Por otra parte, está la subida del salario mínimo del 5,3 %, el aumento del sueldo de los funcionarios del 4,5 %, la revalorización de las pensiones con un coste adicional de 16.000 millones y la rebaja fiscal de 465 millones para los autónomos.

OKDIARIO ya ha desvelado que todo ello beneficia a dos tercios del electorado: un 66% de los votantes. Cerca de 25 millones de personas entre pensionistas (10,5 millones), empleados públicos (3,7), ingreso mínimo vital (2,7), autónomos (2,6), perceptores del salario mínimo (2,5) y parados (1,7). El gasto ha disparado las alarmas incluso en Bruselas, que ayer mismo advirtió de que podría abrirle un expediente. Pero da igual: lo importante es ganar el 29-N. La desviación acumulada para este año roza ya el 1 % del PIB: más de 5.000 millones de euros.

En resumen, Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para continuar en el poder a partir del próximo domingo. Incluso a tirar la casa por la ventana. Por supuesto, lo hace expresamente. Todo vale. Y, si no gana los comicios, le tocará al PP hacer recortes. Como ya tuvo que hacer Aznar en 1996. O Rajoy tras Zapatero en 2011. Ya veo a los sindicatos volviendo a calentar la calle. La derecha siempre tiene que acabar arreglando los estropicios económicos que deja la izquierda. Menuda herencia.