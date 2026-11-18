Tanques israelíes avanzan miércoles hacia una zona controlada por Hamás en el centro de la Franja de Gaza, sobrepasando la llamada zona amarilla, por primera vez desde el alto el fuego de octubre de 2025, según informan medios israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informan de que sus fuerzas atacan la infraestructura de Hamás fuera de las zonas donde están desplegadas para «eliminar las amenazas».

Varias fuentes de las FDI se negaron a explicar por qué la operación se lleva a cabo ahora.

No estaá claro si Estados Unidos ha sido notificado con antelación sobre la última incursión de las FDI, informa The Jerusalem Post.

Según los residentes locales, algunos tanques israelíes han entrado en la carretera principal Salah a-Din, al oeste de la Línea Amarilla que marca el límite de los dos tercios de Gaza que aún están bajo control israelí, a pesar de un alto el fuego oficial que ha durado más de un año.

(Noticia en elaboración)