Un avión de transporte militar Antonov An-12 de la aviación rusa se ha estrellado en Siberia este martes y ha dejado a todos los ocupantes muertos, alrededor de 17 personas. La aeronave fue vista cayendo en llamas a las 21:30 hora local en una zona muy cercana a áreas residenciales en Yagunovo. Por el momento, se desconocen las causas del incidente.

Según información publicada por la prensa rusa, el avión cuatrimotor Antonov An-12, de fabricación ucraniana producido durante el período de la Unión Soviética, estaba realizando un vuelo de tránsito entre Novosibirsk y Kansk en la región de Siberia.

Por el momento, las autoridades no han dado un balance definitivo de la tragedia y han adelantado que desconocen las causas del accidente. Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar y han informado a medios locales que en el avión viajaban 17 personas que han perdido la vida; se espera la confirmación oficial del Ministerio de Defensa ruso.

Usuarios de las redes sociales han publicado vídeos donde se puede observar cómo la aeronave va cayendo mientras está envuelta en llamas, estrellándose posteriormente.

El gobernador de Kémerovo, Iliá Serediuk, ha informado del despliegue de un operativo que ha movilizado a equipos de emergencia, servicios sanitarios, bomberos, efectivos policiales, así como a miembros de la Guardia Nacional. Asimismo, ha indicado la activación de un centro de respuesta de emergencia en el lugar de los hechos.