Dani Carvajal también se ha unido a la ola del GTA VI cuando faltan muy pocas horas para su lanzamiento en España. A partir de las 00:00 horas de este jueves se podrá jugar a este nuevo videojuego, que llega 13 años después de su última versión. El jugador español ha compartido una portada del videojuego con su cara.

Carvajal ha compartido a través de sus redes sociales una imagen ficticia de la portada del nuevo GTA VI. En ella, aparece el lateral español con la camiseta del Getafe, una chaqueta encima y un perro a su lado, que también lleva el escudo del club azulón en su collar. Una portada muy real en un día en el que solamente se habla de este nuevo videojuego.

Y es que la ola y la expetación por el nuevo GTA VI es inmensa. En 2013 salió a la venta el GTA V y han tenido que pasar 13 años para poder disfrutar la nueva versión. En nuestro país se podrá jugar a partir de las 00:00 horas de este jueves.

Por ello, Carvajal no ha querido pasar la oportunidad de ver cómo sería una portada del GTA VI con él. La imagen ha sido creada con inteligencia artificial y el jugador no ha dudado en compartirla con sus millones de seguidores a través de redes sociales.