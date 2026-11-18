Se las prometían felices Marcel Granollers y Horacio Zeballos cuando les sonrió el tie break del primer set. Habían dado el primer paso en un partido que se iba a decidir por detalles. Son Krawietz y Puetz una dupla correosa. Vigentes finalistas de Roland Garros y campeones de las ATP Finals 2024. De hecho, fue la primera pareja íntegramente alemana que se proclamó maestro.

Este miércoles accedieron a semifinales tras doblegar al tándem hispanoargentino con una remontada (7-6, 1-6, 5-10) imponente. Sin ofrecer opciones en el segundo set y con solidez en el super tie break. Se aplaza así la clasificación de Granollers y Zeballos, que se jugarán todo el último partido contra Harrison y Skupski. España no ha metido, por el momento, ninguna raqueta en semifinales. Alcaraz es el mejor situado tras sus dos triunfos.

Los ganadores se resarcieron así de unos rivales a los que no fueron capaces de ganar en ninguno de sus cuatro enfrentamientos anteriores: las Finales ATP del año pasado, la semifinal del Masters 1000 de Madrid, y dos veces en Wimbledon, en 2024 y 2025. Krawitz y Puetz conquistaron este año dos títulos: su tercer título en Hamburgo y el Masters 1000 de Montecarlo. Con este triunfo, se clasificaron para sus segundas semifinales en este torneo, tras las de 2024, cuando lo levantaron.

Por su parte, la dupla hispano-argentina disputa las Finales ATP por séptimo año consecutivo, con un balance de diez victorias y trece derrotas, y alcanzó la final en 2023, pero sucumbieron ante Rajeev Ram y Joe Salisbury. Granollers, el jugador de dobles con más participaciones —once— entre los presentes, conquistó el título de 2012 junto a su compatriota Marc López, mientras que su pareja, Zeballos, aspira a ser el primer sudamericano en conquistar el título de esta modalidad.

Esta temporada, ambos ganaron el título de Roland Garros y fueron finalistas en Dallas y en el Masters 1000 de Roma. Además, finalizaron entre las diez mejores parejas del ránking ATP de dobles al cierre de la temporada durante seis años consecutivos: número 6 en 2020, número 4 en 2021, número 7 en 2022, número 5 en 2023, número 2 en 2024 y número 3 el año pasado.