El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al que será su acompañante en el debate televisivo el próximo jueves 19 de noviembre, frente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El único acompañante autorizado a acompañarle y asistirle en el plató durante las pausas previstas en el debate será, salvo cambio de última hora, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, autor de la tesis doctoral sobre «la ética del engaño».

Rubio, que ocupa ese cargo desde septiembre de 2024, se doctoró en 2016 en la University of Oxford con la tesis The Ethics of Deception. Secrecy, Transparency and Deceit in the Origins of Modern Political Thought (La ética del engaño. Secreto, transparencia y engaño en los orígenes del pensamiento político moderno), en la que defiende la existencia de una «ética del engaño» que justificaba la ocultación, el disimulo y la mentira en la política y la razón de Estado, desde el siglo XIII.

Como en el anterior debate, los representantes del PSOE y el PP han negociado los detalles del debate y sus condiciones. Una de ellas y tal vez la más importante es quién asiste a los candidatos, que tienen prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en el escenario televisivo, que en esta ocasión será el Plató A de Madrid Content City, en las instalaciones de Secuoya Content Group situadas en Tres Cantos (Madrid).

Rubio será el único miembro del entorno de Sánchez autorizado a acompañarlo en el plató durante los descansos pautados previamente por los equipos negociadores de PSOE y PP. Será el único que pueda aportarle opinión, consejos y datos durante la celebración del debate.

Sin embargo, hay otros dos miembros del Gobierno que aspiran a estar cerca e incluso aportar contenidos y datos desde la retaguardia al presidente del Gobierno, aunque hubiesen preferido un puesto más cercano a su jefe de filas. El primero es el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien fuera el «elegido» para estar pegado al presidente en el anterior debate, celebrado en 2023, cuando desempeñaba el cargo de jefe de gabinete de Sánchez. En esta ocasión, López, convertido en ministro, tendrá que conformarse con ayudar a Sánchez desde la segunda fila, con permiso de Rubio.

El otro «apuntador/verificador» del presidente desde la segunda línea será ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es quien, según fuentes socialistas, «tiene en la cabeza todas las leyes, decretos y acciones legislativas» del Ejecutivo. Otros miembros del Gobierno estarán también «prevenidos» ante cualquier duda o asistencia que se requiera por su parte.

El debate, que será moderado por la presidenta de la Academia de la Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, María Casado, se dividirá en cinco bloques temáticos: ⁠Vivienda, ⁠Economía y Fiscalidad, ⁠Política Social y Servicios Públicos, Lucha contra la corrupción y regeneración democrática y, por último, ⁠Migración y política exterior. Además, sorteados los turnos, abrirá el debate el líder del PP, Núñez Feijóo, y lo cerrará Pedro Sánchez.