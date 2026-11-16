El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, ha recuperado el electoralismo salvaje y ha anunciado en plena campaña que el Consejo de Ministros aprobará mañana la subida salarial de los funcionarios para el año 2027. Según anunció hace un mes el ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López, esa subida ascenderá al 4,5%.

Paralelamente, el gabinete ministerial aprobará también este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, según ha confirmado este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en en La Sexta, donde ha anunciado que seguirán exentos de pagar el impuesto sobre la renta (IRPF). Con ambas subidas que el gobierno aprobará este martes en plena campaña electoral, se comprueba que el PSOE sigue usando La Moncloa como auténtica arma electoral para sus propios intereses.

La aprobación de la subida de sueldo de los funcionarios la ha anunciado Sánchez en Informativos de Telecinco, donde también ha reseñado sobre sus numerosos virajes en política que «si el horizonte es el mismo, hay coherencia política»; respecto a Óscar Puente, ha dicho «que fue muy reconocida su labor en la Dana». Recordemos que bajo su mandato en Transportes, mueron 115 personas en las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda.

De vacaciones en La Mareta

«Yo tengo todo el derecho a estar con mi familia unos días en vacaciones», ha dicho para justificar que pasó este verano un mes la Mareta en plena invasión de Ceuta, donde aún siguen en las calles más de 10.000 inmigrantes ilegales. Ha asegurado también que el Gobierno «llevaba varios días trabajando con Marruecos para proteger la frontera».

Sobre la vivienda, el tema más polémico de la actualidad, que le llevó a adelantar las elecciones, Sánchez ha reiterado que construir 100.000 viviendas más es su compromiso para la próxima legislatura.

Por otra parte, Sánchez ha culpado a las comunidades «gobernadas por la derecha» de no distribuir bien los servicios públicos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado un memorando con el Ejecutivo de Brasil, encabezado por el izquierdista Lula da Silva, para iniciar un debate que tendrá como objetivo el «acceso a los microdatos administrativos fiscales» en el ámbito internacional. Todo ello, según ambas administraciones, es crear una «coalición internacional que avance en la tributación efectiva de los grandes patrimonios». En otras palabras, aumentar la presión fiscal. Este es un paso más en la colaboración entre la administración socialista y la de Lula que se ha culminado este lunes con dos conversaciones entre Sánchez y el dirigente brasileño.