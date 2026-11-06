Moncloa recluta youtubers para captar el voto joven el 29-N: pagó 36.000 euros al podcaster que entrevistó a Sánchez

Diego Rubio, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde 2024, lleva años reclutando a youtubers a los cuales beneficia con fondos públicos para que trabajen para el Gobierno. Les pide que le hagan entrevistas a Pedro Sánchez como la que le hizo el pasado miércoles Borja Fernández Zurrón, del podcast Memorias de Pez, al cual han subvencionado con 36.000 euros desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pedro Sánchez quiere acercarse a los jóvenes y al público digital. De este modo, su actual jefe de gabinete ha apostado por acercarse a los grandes youtubers para que difundan entre sus contenidos los que hace el presidente a cambio de reconocimientos públicos o trabajos para Moncloa.

Fuentes consultadas aseguran que desde el Gabinete de Presidencia han apostado por creadores digitales como Javier Santaolalla, a quien Pedro Sánchez le dio un premio en persona, La Gata de Schrodinger, que presentó el acto institucional de presentación de la estrategia España 2050 del Gobierno, o Puto Mikel, que participó en eventos relacionados con la memoria histórica y la dictadura franquista.

Otro de los youtubers beneficiados por Pedro Sánchez es Borja Fernández Zurrón, que es el creador del podcast Memorias de Pez. El 16 de octubre de 2022, Memorias de Pez publicó en YouTube una entrevista a José Manuel Albares sobre Ucrania, la Unión Europea, China, Marruecos y otros asuntos internacionales. Tras ello, en febrero de 2025, se reunió de nuevo con el ministro Albares junto a otros divulgadores.

Fernández Zurrón también ha colaborado en un acto del Gobierno sobre la democracia y condujo un maratón de doce horas sobre el franquismo, la Transición y la democracia. El evento, titulado 50 años de cambio y libertad, fue organizado con el diario Público y contó expresamente con la colaboración del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, una iniciativa institucional del Ejecutivo.

El apoyo al Gobierno no ha sido gratis. Memorias Media SL, la empresa de Borja Fernández Zurrón, ha sido beneficiaria de un pago de 36.000 euros para el desarrollo del proyecto audiovisual de divulgación científica «Ciencia con Dolly (CiDOLLY)» en mayo de 2026. Esta iniciativa buscaba combatir la desinformación y acercar al público general temáticas complejas sobre salud global y cambio climático mediante la colaboración con investigadores de referencia.

Diego Rubio también intentó sin éxito contactar con otros creadores digitales como Javier Rubio Donzé. Él mismo explicó en un post de X que le quisieron convencer para hacer una serie de vídeos en su canal de Academia Play, que roza los 4 millones de seguidores. Se negó a ello porque tuvo la sensación de que le estaban intentando comprar.

Aunque esto me suponga un coste personal, quiero contar una anécdota. En 2021 recibí una llamada del gabinete de Presidencia de Gobierno. Era Diego Rubio, actual director del Gabinete. Me quiso convencer para hacer una serie de vídeos en nuestro canal de Academia Play (con más de 3 millones y medio de suscriptores en YouTube) exponiendo las bondades de uno de los proyectos estrella de Pedro Sánchez. El de ‘España 2050’. Todo esto unos meses antes de la presentación oficial. Yo no tengo inconveniente en hacer vídeos. Desde mi agencia he hecho vídeos para distintos partidos políticos (de todos los colores en España y en el extranjero) y para empresas de todo tipo, pero son vídeos que luego utiliza el cliente para sus propios fines. Sin embargo, Diego insistió en que los vídeos tenían que subirse a nuestro canal de YouTube. Quería que esos vídeos llevasen nuestro sello y que ese sello estuviese ligado al del plan del gobierno. Me pidió que se lo presupuestara. Me olí gato encerrado y nunca le pasé presupuesto. Me hice el loco. Podría haber ganado un buen dinero con esos vídeos, pero creí que eso hubiera sido mi perdición. ¿Por qué? Porque me dio la sensación de que querían comprarme. Con otros influencers, me consta, que sí lo consiguieron. De hecho, muchos youtubers españoles conocidos han trabajado para el gobierno. En lo de ‘España 2050’ o en otras tareas. Es una labor de promoción y blanqueamiento que supe, desde el principio, no estaba dispuesto a realizar. — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) June 13, 2025

Sánchez quiere tener presencia en redes

El reclutamiento de youtubers forma parte de la estrategia en redes sociales que se está monitorizando desde La Moncloa. El presidente del Gobierno quiere tener más presencia digital y está aprovechando perfiles afines con muchos seguidores para impulsar esta estrategia.

Tan sólo una semana después de la tragedia ferroviaria de Urda en la que murieron 69 personas, Pedro Sánchez decidió irse a grabar el podcast Memorias de Pez. Lo hizo utilizando recursos públicos como coches oficiales y aparcó durante casi dos horas en un vado permanente en la transitada calle madrileña de Bravo Murillo. Su vehículo obstaculizó el paso a los trabajadores que querían hacer carga y descarga en el edificio en el que se estaba grabando el podcast. No fue multado por ser un coche policial.