La muerte de Jeffrey Epstein vuelve a quedar bajo la lupa más de siete años después de que el financiero fuera encontrado sin vida en una cárcel de Nueva York. Una nueva revisión de las fotografías y del expediente de su autopsia apunta, según sus autores, a que pudo ser estrangulado por otra persona.

La conclusión contradice el dictamen de la Oficina del Médico Forense de Nueva York, que determinó en 2019 que Epstein murió por suicidio por ahorcamiento y mantiene esa posición. El análisis ha sido realizado por expertos externos y no consta que haya provocado la reapertura de una investigación oficial.

El especialista en medicina forense Michael Freeman ha defendido esa hipótesis en declaraciones al programa Newsnight de la BBC. Tras examinar el expediente y las imágenes de la autopsia, sostiene que las lesiones son más compatibles con un estrangulamiento, probablemente por la espalda.

Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Las fotografías que cuestionan el suicidio

Freeman presentó sus conclusiones esta semana en Londres junto al patólogo forense sueco Anders Eriksson y al investigador Itiel Dror. Su revisión se apoya en los documentos y fotografías de la autopsia facilitados por Mark Epstein, hermano del fallecido.

En declaraciones a CBS News, Freeman ha puesto el foco en las marcas del cuello. Según su análisis, una tenía una orientación distinta de la otra, algo que considera difícil de explicar mediante un ahorcamiento.

El experto también ha señalado una hemorragia en el hombro izquierdo y lesiones en la cara que, a su juicio, podrían ser indicios de una agresión. Ante la BBC ha explicado que aprecia posibles marcas de uñas por encima de la señal de la ligadura.

Para estudiar las lesiones, Freeman elaboró una reconstrucción en tres dimensiones basada en las fotografías y en el relato posterior del funcionario de prisiones que afirmó haber encontrado a Epstein.

La hipótesis del estrangulamiento

La revisión también se ha detenido en una tela naranja anudada que aparece en una fotografía de la celda. Freeman considera que ese material podría ser compatible con algunas de las marcas y respaldar su hipótesis.

Según CBS, esa tela no fue recogida para su examen por el médico forense. El experto sostiene que otra ligadura retirada de la habitación no explicaría las señales que observa en las imágenes.

Freeman cree que Epstein pudo ser estrangulado por detrás y que después se utilizó una ligadura para suspender el cuerpo. No examinó directamente el cadáver y ha reconocido a la BBC que desconoce quién podría haber causado la muerte.

El experto afirma que su análisis es independiente y que no recibió dinero del hermano de Epstein. Según CBS, ha reconocido que una revista académica rechazó publicar el informe y ha señalado que intentará presentarlo de nuevo.

La versión oficial y los fallos en la cárcel

La Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene que Epstein murió por suicidio. La doctora que practicó la autopsia explicó a los investigadores que las lesiones eran más compatibles con un ahorcamiento y que no encontró las heridas defensivas que cabría esperar en un estrangulamiento homicida.

El inspector general del Departamento de Justicia describió en 2023 graves fallos de vigilancia en la prisión. Epstein había estado bajo vigilancia por riesgo de suicidio, pero esa medida fue retirada. También hubo problemas con las cámaras e irregularidades del personal.

Según CBS, el cuerpo fue trasladado fuera de la celda poco después del hallazgo, lo que impidió fotografiarlo en la posición en la que fue encontrado. La cadena añade que la celda no fue cerrada para su examen forense y que parte de las posibles pruebas no se conservó adecuadamente.

El Departamento de Justicia y el FBI mantienen la conclusión de que Epstein se suicidó. En una revisión difundida en 2025, señalaron que las imágenes disponibles de la zona común no mostraban a nadie entrando en el sector donde se encontraba su celda durante el periodo analizado.