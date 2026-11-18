La noche madrileña tuvo ayer un protagonista muy especial. La emblemática discoteca Gabana se convirtió en el punto de encuentro de la música y la cultura para acoger la presentación de David Summers: En persona. La biografía de un Hombre G sin filtros, el nuevo libro del líder de Hombres G, escrito por el periodista Javier Menéndez Flores y publicado por Libros Cúpula.

Una cita cargada de emoción y recuerdos en la que David Summers compartió con los asistentes una faceta mucho más personal, alejada de los focos y los grandes escenarios. Porque, aunque su música forma parte de la banda sonora de varias generaciones, detrás del artista hay también una historia de amistad, esfuerzo, perseverancia y muchas vivencias que ahora salen a la luz.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Summers es una de las figuras imprescindibles del pop español. Al frente de Hombres G, ha conseguido algo al alcance de muy pocos: seguir llenando estadios y conquistando a nuevas generaciones sin perder la esencia de aquellos cuatro amigos que comenzaron a hacer música hace más de 40 años.

Un libro para descubrir al David más personal

Durante la velada, el artista se mostró feliz e ilusionado con el resultado de esta biografía, aunque reconoció sentirse algo abrumado por la expectación que había despertado la presentación. «El libro es muy bonito, muy ameno. Son conversaciones con mi amigo Javi, con quien somos amigos desde hace años, y ha sido muy fácil hacerlo», nos confesó.

Y es precisamente esa complicidad la que parece marcar el tono de la obra. Un recorrido sin filtros que permite conocer al hombre que hay detrás de las canciones, las giras y el fenómeno musical. «La gente conoce más tu música y tus giras, pero aquí nos hemos sincerado un poquito y se ve un poquito más al ser humano. Por eso se llama En persona», explicó a COOL.

Una oportunidad para descubrir historias, pensamientos y recuerdos que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano, y para acercarse a David Summers desde una perspectiva mucho más íntima.

«Aguanta, aguanta, que lo que te viene no sabes lo que te espera»

Si pudiera sentarse cinco minutos con aquel joven David que comenzaba su aventura musical hace más de cuatro décadas, el consejo sería tan sencillo como revelador: «Aguanta, aguanta, que lo que te viene no sabes lo que te espera».

Una frase que resume toda una vida de escenarios, éxitos y aprendizajes. Porque detrás de una carrera tan extraordinaria también hay sacrificios, momentos complicados y una enorme capacidad para seguir adelante. Summers tiene claro que la música es una carrera de fondo: «Es un trabajo que exige mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha persistencia. No desilusionarte nunca, no hacerle mucho caso ni a los momentos malos o los supuestos fracasos, reaccionar rápidamente y seguir trabajando muy duro. Es una carrera de fondo que no la gana el que llega primero, sino el que sigue corriendo».

Una filosofía que, a juzgar por su trayectoria, ha sabido llevar a la práctica. Y cuando le preguntamos si todos esos sacrificios han merecido la pena, su respuesta no pudo ser más rotunda: «Totalmente. Yo creo que mi vida ha sido y es absolutamente un privilegio. Me dedico al trabajo más bonito del mundo, que es hacer felices a las personas con la música».

De una generación a otra: el legado de Hombres G

Parte de la magia de Hombres G reside precisamente en su capacidad para trascender generaciones. Sus canciones siguen sonando, sus conciertos continúan llenándose y cada vez son más los jóvenes que descubren su música y encuentran en ella algo propio.

Una conexión que David Summers vive con especial agradecimiento. En los últimos años, el grupo ha colaborado con artistas jóvenes como Taburete o Hermanos Martínez, una forma de acercarse a nuevas generaciones y compartir experiencias con músicos que crecieron teniendo a Hombres G como referencia. «Son majetes, nos encanta trabajar con gente joven y, además, con gente que nos ha tenido como referencia. Muchos de ellos te dicen que se dedican a la música gracias a nosotros. Es algo que no pretendíamos, pero que siempre agradecemos», nos contó.

Y es que, para el cantante, ver cómo su música ha influido en otros artistas es uno de los regalos inesperados de tantos años de carrera. También nos confesó que el éxito nunca se les ha subido a la cabeza. ¿El secreto? No perder el sentido del humor ni olvidar de dónde vienen. «Siempre nos hemos reído de lo que nos pasaba, nunca le hemos dado demasiada importancia. Seguimos siendo cuatro amigos pasándolo bien y divirtiéndonos en el escenario, y eso es lo que tiene que ser siempre».

Quizá ahí se encuentre una de las claves de su longevidad: conservar intacta la ilusión de aquellos primeros años, incluso cuando los escenarios se hacen cada vez más grandes.

Una historia que todavía se sigue escribiendo

Al hablar de la dimensión que ha alcanzado el grupo, David Summers no esconde su asombro. Lo que comenzó como una aventura musical entre amigos se ha convertido en un fenómeno que sigue reuniendo a padres, hijos y nietos alrededor de las mismas canciones.

«Estar ahora aquí, después de 43, 44 años, tocando en estadios y ver los conciertos llenos de niños de 13 o 14 años… ¿Cómo lo íbamos a imaginar en la vida? Es algo inédito y absolutamente surrealista. Nosotros mismos somos los primeros que flipamos», reconoció.

Y, por supuesto, no podía faltar una pregunta sobre esas canciones que han terminado convirtiéndose en auténticos himnos. ¿Hay alguna que les sorprendiera especialmente por la acogida del público? Summers lo tiene claro: nunca existe una fórmula mágica. «Tú siempre haces las cosas para que lo peten, haces canciones en las que confías y crees que van a funcionar. Hay veces que crees que van a funcionar y no funcionan, y otras canciones a las que no das bastante importancia y, de repente, a la gente le gustan mucho. Nunca sabes. Si la gente supiera cuál es la fórmula del éxito, las haría todo el mundo».

La presentación en Gabana dejó una imagen muy especial de David Summers: la de un artista que, pese a haber alcanzado prácticamente todo lo que un músico podría soñar, sigue hablando de su profesión con ilusión, cercanía y sentido del humor.

David Summers: En persona es, en definitiva, una invitación a mirar más allá de los grandes éxitos y descubrir a la persona que hay detrás de una de las voces más reconocibles de nuestra música. Porque algunas historias merecen ser contadas sin filtros y la de David Summers, después de más de cuatro décadas, sigue teniendo mucho que contar.