La Reina Letizia ha retomado sus compromisos institucionales en Madrid este miércoles 18 de noviembre, ajena al revuelo mediático que ha generado la entrevista de Pedro Sánchez en la revista Lecturas en plena campaña electoral. Mientras que Felipe VI ha recibido en el Palacio Real las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Malta, Honduras, Austria, Estonia, Alemania e Irak, su mujer ha presidido a escasos kilómetros el acto Próxima escena: de la medición al impacto, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA. Una cita centrada en cómo la información y los datos pueden ayudar a anticipar riesgos y responder a algunos de los grandes desafíos sociales, como la pobreza, la educación y la longevidad.

A las 17:00 horas, la Reina ha llegado puntual al Palacio del Marqués de Salamanca, donde ha acaparado todas las miradas. Se trata de uno de los compromisos habituales de su agenda, ya que su relación con la Fundación Microfinanzas BBVA se prolonga desde hace más de una década. Durante el encuentro también se ha presentado Impact Lab, una herramienta de investigación destinada a mejorar los productos y servicios financieros que se ofrecen a emprendedores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, más allá de las cuestiones técnicas, doña Letizia ha querido aprovechar su intervención para poner rostro a una realidad que muchas veces queda escondida detrás de las estadísticas.

El emotivo homenaje de la Reina Letizia a una mujer que lo perdió todo

La intervención de la Reina Letizia ha tenido un momento especialmente significativo cuando ha recordado la historia de Dania Requelme, una mujer chilena que se dedicaba a la pesca y que en 2024 perdió su casa y su negocio a consecuencia de varios incendios que arrasaron distintas zonas del centro y el sur de Chile. «Ella lo perdió todo: su casa y su negocio. Gracias a la ayuda de la entidad de esta fundación que existe en Chile, consiguió reconstruir su vida», ha explicado la consorte, que ha querido utilizar su experiencia para ilustrar la fragilidad de quienes viven en situaciones de vulnerabilidad.

«Dania había logrado abandonar la vulnerabilidad. Pero había vuelto a caer en ella. De un minuto a otro», ha recordado la Reina, poniendo el foco en la importancia de evitar que las personas que consiguen salir adelante vuelvan a encontrarse desprotegidas ante circunstancias inesperadas. «Se trata de anticipar para proteger mejor», ha añadido, resumiendo el propósito de una jornada que busca transformar los datos en decisiones y soluciones concretas. Durante su discurso, además, ha protagonizado un momento distendido al reconocer que quizá no estaba explicando demasiado bien algunas cuestiones técnicas: «La verdad que lo estoy explicando regular, tirando a mal».

El elegante look de oficina de la Reina Letizia

Más allá de su intervención, el estilismo de la Reina Letizia tampoco ha pasado desapercibido. Para esta cita en Madrid, ha apostado por una de sus combinaciones favoritas: el blanco y negro. La consorte ha recuperado la sastrería con un conjunto formado por un chaleco negro entallado, de escote en pico y botonadura frontal, y un pantalón de vestir a juego, de tiro alto y pernera ancha. Una apuesta de inspiración ejecutiva que ha reinventado el clásico traje de chaqueta y que resulta perfecta para los compromisos profesionales.

El toque diferente lo ha puesto una blusa blanca con lazada XL al cuello, mangas fluidas y ligeramente abullonadas, que ha aportado luminosidad y un punto romántico al conjunto. Para completar el estilismo, ha recuperado sus habituales merceditas negras de charol, con punta redondeada, doble hebilla y tacón ancho. También han llamado la atención sus pendientes de perlas, una elección menos habitual en sus apariciones de trabajo, junto a sus dos anillos más reconocibles: el modelo Love de Coreterno y el dorado de Karen Hallam.

Para protegerse del frío y la lluvia de Madrid, la Reina ha añadido un abrigo blanco de paño, de corte tipo bata, solapas clásicas y largo por debajo de la rodilla. Lo ha lucido sobre los hombros a modo de capa durante su llegada al Palacio del Marqués de Salamanca y se lo ha retirado una vez en el interior. Un estilismo sobrio, elegante y fácil de recrear que vuelve a confirmar su apuesta por los básicos de fondo de armario.