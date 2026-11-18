Cristiano Ronaldo lo ha ganado casi todo en el mundo del fútbol, pero, como es bien sabido, su economía trasciende a la propia industria del balompié. El astro portugués posee negocios millonarios relacionados con la hostelería y el turismo, además de contar con clínicas de estética y empresas de todo tipo. Pero desde el pasado 2025, su interés empresarial dio un salto directo al mundo del entretenimiento audiovisual, cofundando junto al director Matthew Vaughn UR.MARV, una productora que ahora será el principal motor de la primera serie supervisada por el futbolista: Day 1s.

El propio CR7 comunicaba el inicio del proyecto en sus redes sociales hace escasos días en su cuenta de Instagram, con varias fotos del proceso y con un texto corto en el que decía lo siguiente: «¡Emocionantes noticias! Comenzó la producción de mi primer programa de televisión, Day 1s. ¡Más por anunciar!».

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Entre los principales detalles que se conocen del serial, destaca la participación del exfutbolista del Arsenal y el Fútbol Club Barcelona, Thierry Henry y el rapero Dave, interpretándose a sí mismos. También sabemos que se utilizarán los interiores del vestuario del Brentford para algunas grabaciones, ya que Vaughn es uno de los accionistas minoritarios del club británico.

‘Day 1s’, ¿de qué trata la nueva serie de Cristiano Ronaldo?

Los primeros detalles de la trama indican que se centrará en un representante de fútbol llamado Stanley Dalton, al que dará vida Damian Lewis. El londinense ganó el Globo de Oro por su papel en Homeland, aunque a algunos les sonará más por su participación en la ficción de Banderas de nuestros padres y Billions.

Este representante será la contrapartida empresarial del mundo del fútbol, mientras que un talentoso y joven futbolista será el foco deportivo y ambicioso de Day 1s. El jugador dará el salto a la Premier League tras fichar por el Brentford, pero su salto a la élite deportiva no será nada sencillo.

De hecho, el nombre de la serie hace referencia a aquellos amigos y allegados que estuvieron ahí desde «el primer día», antes de que el deportista alcanzase la popularidad. Vamos, que la historia tendrá del mismo modo una poderosa influencia de la producción de culto de HBO, Entourage (El séquito). Algo que no sorprende si tenemos en cuenta que el creador original, Doug Ellin, se encuentra en el apartado ejecutivo.

Henry, sobre su vinculación en la serie: «Es agradable estar en el mismo equipo que Cristiano»

Aparte de su posición en la producción, el director de Kick-Ass y X-Men: Primera generación dirigirá el episodio piloto. En el apartado creativo, Day 1s tendrá como showrunner a Dan Mazer (Borat).

En unas declaraciones recientes, Henry bromeó con su implicación en la serie y su colaboración en la producción: «Es un cambio agradable estar por fin en el mismo equipo que Cristiano después de tantas batallas en el campo».

En su momento, Cristiano Ronaldo aseguró que la perspectiva de Day 1s es la de mostrar una mirada diferente del mundo del deporte al que ha dedicado cada minuto de su vida. «He pasado toda mi vida en el fútbol y sé que algunas de las historias más poderosas suceden fuera del campo», se sinceraba el ganador de cinco Balones de Oro.

No se ha confirmado que el de Madeira vaya a aparecer en la serie, ni tampoco Paramount Plus ha comunicado su fecha de estreno oficial. Lo más probable es que en nuestro país la serie termine viéndose en el catálogo de SkyShowtime.