El cálido reencuentro de Eugenia Osborne con Fabiola Martínez y su hermano Kike fue uno de los momentos más especiales de la cuarta edición de los premios Dona2. La hija de Bertín Osborne se encontraba atendiendo a las cámaras de COOL en el photocall cuando Fabiola hizo su llegada al evento. Al verla, la venezolana se acercó hasta ella junto a Kike para saludarla, dando lugar a una escena espontánea que nuestras cámaras pudieron captar en primera persona. Un encuentro que se produjo en mitad de la entrevista y que dejó una de las imágenes más entrañables de la noche, con las tres figuras de la familia coincidiendo en una cita muy significativa para todos ellos.

Eugenia no quiso perderse esta convocatoria, organizada por la Fundación Kike Osborne, de la que Fabiola es presidenta y que trabaja para acompañar a familias con hijos con discapacidad o necesidades especiales. Su presencia volvió a poner de manifiesto la importancia que tiene esta causa para el entorno familiar y permitió compartir unos minutos de cercanía con Fabiola y Kike antes de que continuase la velada. Fue, sin duda, uno de esos momentos que van más allá del photocall y que reflejan la relación que mantienen. Dale al play y descubre cómo se produjo este cariñoso reencuentro, captado por las cámaras de COOL.