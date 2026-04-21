Las mejor vestidas de la noche del Pescaíto, con Eugenia Osborne marcando tendencia

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Este lunes 20 de abril ha arrancado la emblemática Feria de Abril de Sevilla, donde una larga lista de rostros conocidos se han dado cita para celebrar la Noche del Pescaíto y presenciar el esperado alumbrado que inaugura la fiesta andaluza. Como no podía ser de otra manera, las celebridades no han dudado en derrochar elegancia en esta primera jornada antes de lucir sus vestidos de flamenca, y aunque muchas han sido duramente criticadas por su elección, lo cierto es que otras han escogido looks que se han situado como los más aplaudidos de la velada. Es por ello por lo que desde COOL hemos decidido analizar los estilismos de las mejores vestidas de esta primera noche de feria.

Eugenia y Alejandra Osborne

Las hermanas Osborne fueron dos de las primeras en llegar al Real de la Feria. Eugenia optó por un conjunto de dos piezas fluido en verde oliva con detalles en dorado que combinó con un collar a juego y unas sandalias en marrón rojizo. Por su parte, Alejandra eligió un vestido lencero de tirantes en color teja con accesorios naranjas.

Junto a ellas también se encontraba su hermana Ana Cristina Portillo Domecq y, en su caso, vistió un look fluído en verde oliva con escote en pico y accesorios sencillos que aportaban elegancia al conjunto.

Rocío Osorno

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Destacando un año más en la lista de las mejores vestidas del Real, Rocío Osorno ha deslumbrado con un vestido blanco con volantes que ha querido acompañar con una torera a juego con piedras y detalles en plata que no ha pasado desapercibido.

Elena Gortari

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La influencer sevillana fue una de las primeras en compartir su look de la noche del Pescaíto en las redes. La joven había organizado una fiesta propia para la ocasión de la mano de una conocida marca de cosméticos, y su look fue acorde al de la protagonista indiscutible de la velada. Y es que escogió un dos piezas blanco formado por un corsé con mangas de seda y una falda tipo lápiz que resaltaba su figura.

Eugenia Martínez de Irujo, Carmen Lomana y Virgina Troconis

Carmen Lomana, Eugenia Martínez de Irujo y Virginia Troconis también han sido algunas de las más acertadas de la noche del Pescaíto. La primera escogió un vestido bohemio con vuelo, estampado floral y manga abullonada, mientras que la hija de la duquesa de Alba apostó por un conjunto de la firma IQ Collection compuesto por un top con lazadas y una falda midi de rayas naranjas y negras. Por su parte, la esposa de Manuel Díaz El Cordobés se enfundó en unos pantalones satinados negros y un top del mismo tono con lunares plateados.