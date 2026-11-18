Han pasado casi seis años desde que Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaron su separación, pero hay declaraciones del cantante sobre su historia de amor que todavía merecen una respuesta. La venezolana no suele entrar en demasiadas polémicas con su ex marido, con quien compartió cerca de dos décadas de su vida y tuvo dos hijos, pero este martes 17 de noviembre ha hablado más claro que nunca. Durante la cuarta edición de los premios Dona2, organizados por la Fundación Kike Osborne en Madrid, Fabiola atendió a los micrófonos de COOL y no tuvo reparos en valorar cómo fue su matrimonio con el presentador. «Pues regular, la verdad», confesó cuando le preguntamos por su experiencia como esposa del artista. Una respuesta contundente que acompañó de una reflexión sobre algunas de las declaraciones que Bertín ha hecho públicamente acerca de su relación.

La presidenta de la Fundación Kike Osborne quiso dejar claro que no le corresponde a ella valorar cómo es Bertín como padre, ya que considera que esa pregunta deben responderla sus propios hijos. Sin embargo, cuando la cuestión se trasladó a su papel como marido, no esquivó la respuesta. «Yo te lo puedo valorar como marido», aseguró antes de reconocer que su experiencia fue, cuanto menos, mejorable. Eso sí, Fabiola no parece tener ninguna intención de reabrir viejas heridas ni de convertir su relación actual con el cantante en un motivo de enfrentamiento. De hecho, explicó a COOL que apenas depende de él para organizar su día a día y que suele gestionar sus asuntos por su cuenta. «Yo soy muy yo, voy a mi bola, no tiro de él», explicó. No obstante, cuando tienen que tomar alguna decisión importante relacionada con la familia, sí intercambian opiniones y llegan a acuerdos.

Uno de los asuntos que más llamó la atención durante la conversación fue su reacción a las declaraciones de Bertín Osborne en las que el cantante llegó a asegurar que nunca había estado enamorado. Una afirmación que Fabiola considera poco acertada, especialmente por todo lo que compartieron durante tantos años. «No es que me duela, porque es que ya no me afecta, pero es feo, es feo, es feo por respeto a la familia, por respeto a la familia que creamos durante los años que estuvimos juntos, por nuestros hijos, incluso por mí», señaló ante las preguntas de este medio. Y añadió una frase que resume perfectamente su postura: «Yo no diría de él que nunca estuve enamorada. Entonces, ¿qué hacía?».

Pese a estas diferencias a la hora de recordar su historia sentimental, Fabiola insiste en que no reniega de aquellos años ni de las distintas etapas que atravesaron juntos. Su relación comenzó hace más de dos décadas y, durante ese tiempo, construyeron una familia y vivieron momentos que ella prefiere conservar en su memoria. «Nosotros vivimos nuestro momento. Fueron casi 20 años. Vivimos nuestro momento de enamoramiento, vivimos nuestro momento de fortaleza, de hacernos más sólidos como pareja con el nacimiento de nuestros hijos y ya está. Yo me quedo con eso», explicó a COOL. Una reflexión que también deja claro que no contempla una reconciliación. Si Bertín le propusiera volver a intentarlo, su respuesta sería negativa: «No, porque nosotros ya vivimos nuestro momento».

Fabiola Martínez no necesita una pareja para ser feliz

Y es que, a sus 53 años, Fabiola atraviesa una etapa en la que parece haber encontrado una tranquilidad que no está dispuesta a negociar. Durante la conversación con COOL, la venezolana sorprendió al reflexionar sobre su manera de entender el amor y reconoció que, ahora mismo, no siente la necesidad de tener una pareja a su lado. «Igual yo he venido a este mundo para dar y no para recibir», comentó en un momento de la entrevista, antes de explicar qué había detrás de ese pensamiento. «Siento que no lo necesito. Yo no estoy sufriendo porque no tengo a alguien a mi lado que me quiera de esa forma de pareja, amor de pareja. No sufro», aseguró.

Lejos de transmitir tristeza o resignación, sus palabras reflejan que está cómoda con la vida que ha construido después de su separación. «Hay veces que digo: yo estoy fenomenal y hago mi vida», añadió. Preguntada por si había alguien especial en su horizonte sentimental, respondió entre risas que ahora mismo está muy tranquila. «Ahora no, ahora estoy muy tranquila, pero los he tenido», reconoció al hablar de los amigos que ha tenido en los últimos tiempos. Una declaración con la que deja claro que no está cerrada al amor, pero tampoco siente que necesite encontrarlo para completar su vida.