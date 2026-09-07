Fabiola Martínez podría estar de nuevo enamorada. Cinco años después de su ruptura con Bertín Osborne, la venezolana tendría el corazón ocupado por un misterioso hombre del que se conocen ya algunos datos. Desde que pusiera fin a su matrimonio con el cantante, lo cierto es que la empresaria ha tratado de blindar al máximo su vida personal y sentimental y siempre ha negado la mayor cuando se ha rumoreado sobre posibles romances. Sin embargo, ahora la historia ha dado un giro de 180º y parece que la exmodelo no quiere ocultar que, efectivamente, está conociendo a alguien.

Todos los detalles de la posible nueva relación de Fabiola

Durante todos estos años, Fabiola ha dejado claro que, aunque no estaba cerrada al amor, su prioridad eran Kike y Carlos Osborne, sus hijos en común con Bertín. De hecho, nunca ha negado que, desde que es una mujer separada, ha conocido a hombres con los que ha tenido affaires.

Sin embargo, ahora parece que la venezolana ha conocido a un chico con el que estaría manteniendo algo más que una historia pasajera. Ha sido Fiesta, el programa de Emma García, el que ha destapado todos los detalles de este nuevo romance que, de ser cierto, copará numerosos titulares en las próximas semanas. «Fabiola está enamorada», ha dicho Omar Suárez. El colaborador, además, ha apuntado que este misterioso hombre es anónimo y que tiene 20 años menos que la de Maracaibo. Por fin le ha llegado su momento porque está ilusionada y enamorada (…). Ella es mayor que su pareja, cosa que no pasa absolutamente nada. Acabemos con estas cosas del edadismo. Está superfeliz», ha relatado. El hombre en cuestión rondaría los treinta años, mientras que ella tiene cincuenta y tres», ha apuntado.

Más allá de tratarse de un rumor, el programa ha podido corroborar con la protagonista esta información que no sería un rumor. De hecho, la propia Fabiola no ha dudado en responder a las dudas: «Me dicen que amor son ya palabras mayores. Está ilusionada, se están conociendo. Están quedando y se lo están pasando bien; es lo que tiene que hacer».

Hace tan solo unas semanas, durante su participación en el programa ya cancelado de Paz Padilla, la exmujer de Bertín Osborne confirmaba que estaba abierta al amor y que, efectivamente, tenía pretendientes: «A lo mejor los hay, pero es que algunos no están a la altura. No me voy a conformar con cualquiera a estas alturas de mi vida».