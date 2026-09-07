Cuenta atrás para el eclipse solar más largo del siglo: más de seis minutos de oscuridad y no volverá a repetirse hasta dentro de 152 años

El pasado 12 de agosto tuvo lugar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de las últimas décadas: un eclipse solar total visible desde buena parte de España. La franja de totalidad atravesó el país de oeste a este, y dejó escenas memorables en ciudades como La Coruña o Soria. Por suerte, no habrá que esperar mucho para la siguiente gran cita, en la que la sombra de la Luna volverá a alcanzar España.

Será el eclipse más largo del siglo XXI, con una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos, y tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. El único inconveniente es que sólo se podrá contemplar en su totalidad en el extremo sur de la Península; en el resto del país se observará como un eclipse parcial.

El eclipse más largo del siglo XXI

«El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un nuevo eclipse total de Sol visible desde la península ibérica. En este caso la franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería. El eclipse tendrá lugar por la mañana, en torno a las 10:50 horas, hora peninsular española, por lo que la elevación del Sol facilitará la observación del eclipse», detalla el Instituto Geográfico Nacional.

Cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, impide que parte de la luz solar llegue hasta nuestro planeta y genera una sombra dividida en diferentes regiones.La penumbra corresponde a la zona exterior. Quienes se encuentran dentro de ella pueden observar cómo la Luna tapa una parte del disco solar, dando lugar a un eclipse parcial. En el centro está la umbra, donde la Luna llega a ocultar por completo el Sol. Desde esta región es posible contemplar la totalidad, como ocurrirá durante el eclipse de 2027.

Existe también una tercera zona, la antumbra, que aparece cuando el vértice de la umbra no alcanza la superficie terrestre. Desde ella, la Luna parece ligeramente más pequeña que el Sol y se produce un eclipse anular, caracterizado por el famoso «anillo de fuego». Es el fenómeno que podremos observar, también desde España, el 26 de enero de 2028.

Recorrido

El recorrido de la totalidad pasará por el estrecho de Gibraltar, zonas de Cádiz, la Costa del Sol, el litoral de Granada, el poniente de Almería, además de Ceuta y Melilla. En el resto del país, el Sol no llegará a quedar completamente oculto. Pese a ello, el eclipse alcanzará una magnitud extraordinaria desde muchos puntos de España. En Mallorca, la ocultación rozará el 99%, mientras que en buena parte de la Península la Luna llegará a cubrir aproximadamente entre el 77% y el 99% del disco solar.

La diferencia respecto al eclipse del 12 de agosto no será sólo geográfica. En 2027, alcanzará aproximadamente los 4 minutos y 49 segundos en Ceuta, en Melilla la fase de totalidad será de unos 4 minutos y 34 segundos, mientras que en Cádiz llegará a 2 minutos y 56 segundos y en Málaga rondará los 2 minutos.

La razón por la que durará tanto responde a una combinación especialmente favorable de factores geométricos. La Luna estará lo bastante cerca de la Tierra como para mostrar un diámetro aparentemente más grande que el del Sol, mientras que la configuración del encuentro permitirá que su sombra se desplace por la superficie terrestre de una manera más favorable. A ello se sumará otro factor importante: el Sol estará situado mucho más alto sobre el horizonte que durante el eclipse de 2026, lo que facilitará considerablemente su observación.

Lugares privilegiados

Tarifa será el punto de la Península más próximo a la línea central del eclipse, por lo que disfrutará de más de cuatro minutos y medio de totalidad. Además, esta localidad costera, conocida por sus playas, ofrece escenarios especialmente atractivos para contemplar el femómeno mirando hacia el este/sureste, como Playa Chica y Punta del Sur.

En la provincia de Málaga, la localidad de Casares se encuentra sobre una colina situada a unos 435 metros de altitud. Desde las zonas más elevadas se pueden contemplar unas magníficas vistas del Mediterráneo y de Gibraltar, y su ubicación resulta especialmente favorable para observar el eclipse de 2027, ya que la totalidad alcanzará aproximadamente 3 minutos y 31 segundos.

Salobreña es una de las localidades más conocidas de Granada por su combinación de mar y montaña. Para contemplar el eclipse, tanto las playas de La Guardia y El Peñón como la zona elevada del Castillo árabe y sus diferentes miradores ofrecerán condiciones excepcionales. Todos estos lugares cuentan con amplias vistas hacia el este/sureste, dirección en la que estará situado el Sol alrededor de las 10:49 horas, cuando se produzca la fase de totalidad.

Finalmente, el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar ofrece un escenario excepcional, con paisajes semidesérticos, playas de gran belleza y formaciones tan características como el Arrecife de las Sirenas. Eso sí, hay que recordar que no todo el parque quedará dentro de la franja de totalidad, así que es fundamental escoger correctamente el punto de observación.