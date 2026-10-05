La insólita artimaña de un taller de Palma: usa una calle como depósito particular para sus clientes

Los vecinos de Palma vuelven a alzar la voz ante una situación que dificulta el aparcamiento y la convivencia diaria en los barrios de la ciudad. En esta ocasión, las quejas se centran en la calle Hiroshima, donde vehículos con visibles daños materiales permanecen estacionados de forma continuada durante más de diez días sin que sus propietarios los muevan.

Según han denunciado los propios residentes de la zona, el origen de este problema está vinculado directamente a un taller de chapa y pintura ubicado en esa misma vía. Los vehículos afectados, entre los que se encuentran tanto turismos como furgonetas, son clientes de este negocio mecánico. Ante la falta de espacio dentro de sus instalaciones, el establecimiento estaría utilizando la vía pública como una suerte de almacén provisional o depósito para la flota de coches que tiene pendientes de reparar o entregar.

Un problema de espacio y normativa

El estacionamiento prolongado de coches a la espera de reparación no solo resta plazas de aparcamiento a los conductores de la barriada, sino que genera molestias evidentes en el día a día del vecindario. La acumulación de turismos y furgonetas parados durante semanas en el mismo punto limita la rotación de vehículos y termina saturando una calle ya de por sí concurrida.

La normativa municipal suele restringir la ocupación continuada del espacio público para usos comerciales no autorizados, así como el abandono o permanencia prolongada de vehículos sin movilidad en la calzada. Por ello, los afectados piden mayor control a las autoridades locales para que se regule la situación en la calle Hiroshima, se garantice un uso adecuado del aparcamiento público y se evite que la vía urbana termine convertida en una extensión de la actividad de los talleres privados.