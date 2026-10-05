Polémica en un pueblo de Mallorca por la destrucción de un empedrado del siglo XVIII de una calle dedicada a un histórico clérigo

Conflicto vecinal y patrimonial en el municipio mallorquín de Santa Maria del Camí. Una vecina de la localidad ha denunciado públicamente y ante diversas instancias administrativas y judiciales una serie de supuestas ilegalidades cometidas en la obra pública que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la calle Paborde Jaume orientadas a la peatonalización de la vía y que supondrían la destrucción de un empedrado de más de 200 años de antigüedad.

Las intervenciones han desatado una notable alarma entre los residentes. La denunciante, propietaria de la vivienda ubicada en el número 6 de la citada calle, guarda un vínculo directo con el lugar: es descendiente de Paborde Jaume, personalidad que da nombre a la vía y con quien comparte linaje y familia.

En concreto, el personaje histórico que da nombre a la calle es el clérigo e historiador Bartomeu Jaume i Canyelles (1765–1844). Fue presbítero, capellán del obispo Nadal y profesor de Teología.

Según señala, los trabajos están vulnerando cuatro normativas fundamentales: la Orden TMA/851/2021, la Ley 19/2013 de Transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público e incurren además en un presunto delito contra el patrimonio histórico.

Destrucción de un empedrado de más de 200 años

El aspecto que más indignación ha generado entre los denunciantes es el impacto sobre los elementos históricos del vial. Las cuadrillas de trabajo han iniciado la demolición de las aceras de empedrado, las cuales, según las fuentes consultadas, fueron construidas hace más de 200 años y constituirían las aceras originarias de la fundación de la calle.

Asimismo, los vecinos no descartan que la antigüedad de los materiales sea aún mayor. En esa época se encuentra documentado el uso de «piedras vivas» reutilizadas procedentes del siglo XVIII. Para la denunciante, la destrucción de estas estructuras en lugar de su restauración, como se ha realizado previamente en otros puntos de la localidad, supone un «atentado irreparable» contra el patrimonio arquitectónico de Santa Maria del Camí.

A la pérdida patrimonial se suman severos problemas de accesibilidad y seguridad para la ciudadanía en su día a día. Las obras incumplen de forma flagrante la Orden TMA/851/2021, la cual establece las condiciones básicas de accesibilidad en la vía pública. Dicha norma exige que, cuando las obras impidan mantener el tránsito habitual, se habilite un itinerario peatonal libre con un ancho mínimo de 1,20 metros.

En la calle Paborde Jaume, el espacio habilitado para los transeúntes apenas alcanza los 79 centímetros de anchura, reduciéndose aún más en determinados puntos. Esta limitación imposibilita el paso de personas con movilidad reducida o usuarios en silla de ruedas, situación que se agrava por el mal estado del firme. Y es que el pavimento resulta irregular por el empedrado degradado o se transforma directamente en grava sobre la que hay que caminar tras el levantamiento del suelo.

La seguridad del recorrido también está cuestionada. La normativa exige una correcta señalización, iluminación y protección mediante vallas estables sin bordes cortantes. Sin embargo, a los lados de los pasos peatonales se han abierto zanjas profundas con elevado riesgo de caída. La única separación entre los transeúntes y los hoyos es una fina rejilla de plástico sostenida por barras corrugadas clavadas en la tierra, muchas de las cuales carecen de los obligatorios capuchones de protección.

Opacidad institucional y borrado del pleno municipal

Ante esta acumulación de irregularidades, varios vecinos han formalizado quejas ante el Ayuntamiento de Santa Maria del Camí, el Consell de Mallorca, la Fiscalía del Estado y el Portal de Transparencia. Las reclamaciones incluyen también la falta de información sobre el resultado final de la vía.

El alcalde del municipio, el independentista Nicolau Canyelles, prometió en una reunión vecinal celebrada el 13 de agosto de 2026, días antes del inicio de los trabajos, que publicaría el proyecto, maquetas y planos en la página web municipal.

Sin embargo, hasta la fecha, ningún documento ha salido a la luz. La petición formal presentada por un residente mediante instancia no ha obtenido respuesta, lo que motivó una denuncia adicional ante el Portal de Transparencia.

La tensión aumentó durante el pleno ordinario del Ayuntamiento el pasado 24 de septiembre de 2026. Un residente de la calle afectada tomó la palabra para preguntar directamente al alcalde cuándo se publicarían los planos del proyecto. El regidor se negó a responder, manifestando públicamente que prefería no hacer declaraciones.

La sesión, que era retransmitida en directo a través de la plataforma YouTube, fue eliminada de la red inmediatamente después de su finalización, un hecho que también ha sido elevado al Portal de Transparencia por los afectados en su intento de frenar la destrucción de la memoria histórica de la calle.