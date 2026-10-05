El misterio continúa: el ‘hombre rayo’ podría reaparecer con la llegada de las nuevas APPs de TribuX

El misterio en torno al conocido como ‘hombre rayo’ podría no haber terminado. Después de varias apariciones que llamaron la atención de vecinos y visitantes de Palma, la posibilidad de que la enigmática figura vuelva a recorrer las calles de la ciudad ha comenzado a tomar fuerza de nuevo.

La incógnita coincide con la llegada de las nuevas APPs de TribuX, el proyecto al que finalmente se vinculó la aparición del personaje y que prepara ahora una nueva etapa con el lanzamiento de sus aplicaciones.

Por el momento, no se ha confirmado que el ‘hombre rayo’ vaya a volver a aparecer ni se ha dado a conocer una fecha concreta. Tampoco se sabe si, en caso de regresar, lo hará de nuevo en las calles de Palma o si la acción se trasladará a alguno de los establecimientos que forman parte de la propuesta de TribuX.

Precisamente esa falta de información es la que ha vuelto a despertar la curiosidad.

La primera aparición del personaje no pasó desapercibida. Su aspecto y la forma en la que se presentó ante la gente hicieron que muchos se preguntasen quién era y qué había detrás de aquella campaña. La entrega de premios contribuyó además a aumentar la expectación y a que las imágenes y comentarios sobre el misterioso personaje comenzasen a circular entre los ciudadanos.

Durante varios días, el ‘hombre rayo’ se convirtió en una presencia inesperada en Palma. Su aparición generó conversaciones y numerosas preguntas hasta que se conoció que detrás de la iniciativa estaba TribuX, una nueva plataforma centrada en facilitar el contacto entre personas que se encuentran en un mismo espacio.

Ahora, con la llegada de sus nuevas aplicaciones, vuelve a surgir la posibilidad de que el personaje tenga una nueva misión.

TribuX plantea una fórmula diferente a la de las redes sociales convencionales. La aplicación está pensada para utilizarse en lugares físicos como bares, restaurantes o espacios de ocio, permitiendo que las personas que se encuentran en el mismo establecimiento puedan saber quién más está conectado en ese momento.

El funcionamiento se basa en la geolocalización y en diferentes herramientas destinadas a facilitar el primer contacto entre usuarios. Entre ellas se incluyen dinámicas y juegos pensados para romper el hielo y hacer más sencillo iniciar una conversación con alguien que se encuentra en el mismo lugar.

La idea, según explican desde el proyecto, no es que los usuarios permanezcan conectados durante horas, sino utilizar la aplicación como un primer paso para acabar hablando en persona.

En ese sentido, el planteamiento de TribuX resulta poco habitual dentro del actual panorama de aplicaciones sociales. El móvil se utiliza para localizar y establecer el primer contacto, pero el objetivo final es precisamente dejarlo a un lado. La llegada de las nuevas APPs de TribuX vuelve a poner ahora el foco sobre el ‘hombre rayo’.

¿Podría regresar a Palma?

Es la pregunta que empieza a circular de nuevo, aunque por ahora no existe una respuesta oficial. La posibilidad de una nueva aparición encajaría con la estrategia seguida durante el lanzamiento inicial de TribuX, basada en generar expectación a través de acciones en la calle en lugar de explicar desde el primer momento qué había detrás del personaje.

Aquella primera aparición consiguió precisamente eso: que muchas personas se preguntasen qué estaba pasando. Ahora la situación podría repetirse. No está claro si volverán los premios, si habrá nuevas apariciones o si el Hombre Rayo tendrá algún otro papel en esta nueva fase del proyecto. Tampoco se conoce dónde podría producirse una eventual aparición. Y esa es, precisamente, una de las incógnitas que mantienen abierta la historia.

La llegada de las nuevas aplicaciones de TribuX supone el siguiente paso de un proyecto que pretende facilitar que personas que coinciden en un mismo establecimiento puedan conocerse. Su funcionamiento busca aprovechar situaciones que ya se producen en la vida cotidiana y añadir una herramienta para facilitar que dos desconocidos puedan iniciar una conversación.

En una época marcada por las redes sociales y las aplicaciones que permiten conocer personas a distancia, la propuesta parte de una idea más sencilla: empezar por quienes ya están cerca.

¿Tendrá algo que ver su regreso con el lanzamiento de las nuevas APPs de TribuX? Ninguna de estas cuestiones tiene todavía una respuesta definitiva. Lo único seguro es que el personaje ya consiguió una vez llamar la atención de la ciudad. Y ahora, justo cuando TribuX se prepara para dar un nuevo paso, el misterio vuelve a estar sobre la mesa.

Puede que el ‘hombre rayo’ haya desaparecido definitivamente. O puede que simplemente esté esperando el momento adecuado para volver a aparecer. En Palma, por si acaso, habrá quien vuelva a mirar dos veces cuando vea una figura extraña entre la gente.