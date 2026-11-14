Bodas de plata del parque natural de la costa de Mallorca donde vuelan tres de las cuatro especies de buitres que hay en Europa junto a águilas y milanos
Sus 17.000 hectáreas son una representación de los paisajes mediterráneos con bosques, zonas montañosas y sistemas litorales
El Govern multiplica por diez la extensión del Parque Natural de Llevant
Bodas de plata del parque natural de la costa de Mallorca, donde vuelan tres de las cuatro especies de buitres que hay en Europa: el buitre negro, el leonado y el alimoche, y con presencia de especies emblemáticas que nidifican en el territorio, como el águila pescadora, el gavilán y el milano real.
El Parque Natural de la Península de Llevant es un espacio protegido destacado para la observación de rapaces y uno de los lugares paisajísticos de referencia de Mallorca por su riqueza ecológica, paisajística y patrimonial que conmemora el 25.º aniversario.
A lo largo de este cuarto de siglo, la protección del Parque Natural de la Península de Llevant ha permitido consolidar un modelo de gestión orientado a preservar los hábitats y las especies más representativas de este territorio, recuperar espacios naturales y favorecer el conocimiento de su patrimonio entre la ciudadanía. La gestión de las fincas públicas y las actuaciones de conservación constituyen herramientas fundamentales para garantizar la preservación de este espacio natural a largo plazo.
Situado en el nordeste de Mallorca, el parque protege una extensa representación de los paisajes mediterráneos de la isla, con bosques, matorrales, zonas montañosas y sistemas litorales.
Su superficie es de aproximadamente 17.000 hectáreas (10.900 terrestres y 6.100 marinas) de las cuales cerca del 30 % de la superficie terrestre corresponde a fincas públicas, fundamentales para desarrollar actuaciones de conservación, gestión del territorio y divulgación ambiental.
En este contexto, el Govern ha reforzado la protección de este espacio natural con la adquisición, en el año 2025, de las fincas de Son Jaumell, en Capdepera, y de Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta, en Artà, con una superficie total de 583,9 hectáreas.
Esta operación ha permitido incorporar al patrimonio público terrenos de un elevado valor ecológico, paisajístico y cultural, situados dentro de espacios de máxima protección ambiental, como la Red Natura 2000, el Parque Natural de la Península de Llevant y la Reserva Natural del Cap des Freu.
La riqueza botánica es otro de los grandes valores naturales de este espacio protegido, que alberga más de 60 especies vegetales endémicas. A ello se añaden las actuaciones de conservación y recuperación de especies, entre las que destaca la reintroducción del ferreret, un anfibio endémico de las Baleares. Estas iniciativas reflejan la importancia de mantener una gestión activa y continuada de los espacios naturales protegidos, tanto para preservar la biodiversidad como para favorecer la recuperación de especies y hábitats de especial interés ecológico.
La protección del parque también ha ido acompañada de una importante labor de sensibilización, interpretación del patrimonio y acercamiento de la naturaleza a la población. En este sentido, la educación ambiental y la divulgación constituyen una parte esencial de la gestión del espacio, con el objetivo de fomentar el conocimiento de sus valores naturales y culturales y promover su conservación.
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