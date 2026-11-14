Bodas de plata del parque natural de la costa de Mallorca donde vuelan tres de las cuatro especies de buitres que hay en Europa junto a águilas y milanos

Bodas de plata del parque natural de la costa de Mallorca, donde vuelan tres de las cuatro especies de buitres que hay en Europa: el buitre negro, el leonado y el alimoche, y con presencia de especies emblemáticas que nidifican en el territorio, como el águila pescadora, el gavilán y el milano real.

El Parque Natural de la Península de Llevant es un espacio protegido destacado para la observación de rapaces y uno de los lugares paisajísticos de referencia de Mallorca por su riqueza ecológica, paisajística y patrimonial que conmemora el 25.º aniversario.

A lo largo de este cuarto de siglo, la protección del Parque Natural de la Península de Llevant ha permitido consolidar un modelo de gestión orientado a preservar los hábitats y las especies más representativas de este territorio, recuperar espacios naturales y favorecer el conocimiento de su patrimonio entre la ciudadanía. La gestión de las fincas públicas y las actuaciones de conservación constituyen herramientas fundamentales para garantizar la preservación de este espacio natural a largo plazo.

Situado en el nordeste de Mallorca, el parque protege una extensa representación de los paisajes mediterráneos de la isla, con bosques, matorrales, zonas montañosas y sistemas litorales.

Su superficie es de aproximadamente 17.000 hectáreas (10.900 terrestres y 6.100 marinas) de las cuales cerca del 30 % de la superficie terrestre corresponde a fincas públicas, fundamentales para desarrollar actuaciones de conservación, gestión del territorio y divulgación ambiental.

En este contexto, el Govern ha reforzado la protección de este espacio natural con la adquisición, en el año 2025, de las fincas de Son Jaumell, en Capdepera, y de Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta, en Artà, con una superficie total de 583,9 hectáreas.

Esta operación ha permitido incorporar al patrimonio público terrenos de un elevado valor ecológico, paisajístico y cultural, situados dentro de espacios de máxima protección ambiental, como la Red Natura 2000, el Parque Natural de la Península de Llevant y la Reserva Natural del Cap des Freu.

La riqueza botánica es otro de los grandes valores naturales de este espacio protegido, que alberga más de 60 especies vegetales endémicas. A ello se añaden las actuaciones de conservación y recuperación de especies, entre las que destaca la reintroducción del ferreret, un anfibio endémico de las Baleares. Estas iniciativas reflejan la importancia de mantener una gestión activa y continuada de los espacios naturales protegidos, tanto para preservar la biodiversidad como para favorecer la recuperación de especies y hábitats de especial interés ecológico.

La protección del parque también ha ido acompañada de una importante labor de sensibilización, interpretación del patrimonio y acercamiento de la naturaleza a la población. En este sentido, la educación ambiental y la divulgación constituyen una parte esencial de la gestión del espacio, con el objetivo de fomentar el conocimiento de sus valores naturales y culturales y promover su conservación.