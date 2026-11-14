El BOE lo deja claro: los propietarios de viviendas antiguas deben cumplir este requisito para venderlas o alquilarlas

La eficiencia energética es una de las muchas obligaciones que deben cumplir todos los edificios de viviendas en España, independientemente de su antigüedad o de su valor histórico. Si bien muchos propietarios piensan que estos inmuebles quedan libres de obtener el certificado, la normativa española dicta condiciones particulares para estos casos.

La antigüedad de un inmueble no basta para esquivar el trámite, salvo que exista una protección oficial explícita o que las mejoras energéticas puedan dañar la estructura o morfología del edificio, poniendo en peligro unos elementos que deben permanecer inalterables.

Así lo fija el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que limita la certificación energética de los edificios. La legislación establece una excepción para inmuebles protegidos, aunque no permite que se aplique de forma automática al conjunto de las viviendas históricas.

Los edificios históricos que quedan exentos

El artículo 3.2.a del Real Decreto 390/2021 exceptúa de la obligación de certificación energética a algunos edificios protegidos oficialmente por su valor histórico o arquitectónico. No obstante, esta exclusión está sujeta a que las modificaciones de mejora energética puedan alterar de forma notoria su aspecto o estructura. Asimismo, la competencia de establecer la protección oficial y concluir qué elementos del edificio deben mantenerse como están corresponde a las autoridades.

Esto quiere decir que un inmueble edificado hace más de cien años no elude de forma sistemática el certificado por su antigüedad. El procedimiento en estos casos es verificar si cuenta con protección oficial y si cumple los criterios estipulados legalmente. De hecho, una vivienda ubicada en un edificio arcaico que no dispone de protección patrimonial puede necesitar un certificado energético cuando se traspase o alquile a un nuevo inquilino.

Por otra parte, un inmueble protegido oficialmente cuya fachada o elementos estructurales no puedan reformarse sin modificar su valor histórico podría ampararse bajo una excepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos fijados en la normativa común.

Los elementos con los que se puede esquivar el certificado

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla ante las dudas frecuentes que la normativa no hace distinciones entre diferentes grados de protección patrimonial. Lo fundamental es conocer qué elementos deben mantenerse y comprobar si guardan relación con el comportamiento energético de la construcción.

Entre dichos elementos pueden hallarse los sistemas de energías renovables, las instalaciones de climatización o la envolvente térmica. El ministerio esclarece que, cuando los elementos protegidos no se vinculan con estos criterios, el inmueble no queda sujeto a la excepción del artículo 3.2.a. En caso de haber cualquier tipo de duda sobre si el edificio queda sujeto a la excepción, conviene consultar a la competencia autonómica.