Rafa Nadal prepara su gran salto empresarial: quiere expandir su negocio en Estados Unidos y convertir su academia de tenis en una marca mundial

Rafa Nadal no ha dejado de competir por alcanzar nuevos objetivos después de retirarse del tenis profesional. El ganador de 22 títulos de Grand Slam está centrado ahora en su faceta empresarial y prepara una nueva etapa para sus negocios, con Estados Unidos en el horizonte. Su intención es llevar la filosofía y el método de entrenamiento de su academia a nuevos mercados, pero también construir una estructura empresarial capaz de crecer sin depender exclusivamente de su popularidad como deportista. El proyecto que comenzó en Mallorca aspira a convertirse en una referencia internacional del tenis y la formación deportiva.

Estados Unidos, el próximo gran objetivo

El mallorquín ha dejado claro que tener un nombre reconocido mundialmente no garantiza el éxito empresarial. En su opinión, la reputación puede abrir puertas, pero la continuidad depende de ofrecer un servicio de calidad y mantener unos estándares elevados. Una estrategia que busca consolidar la marca más allá de la trayectoria deportiva que le convirtió en uno de los grandes referentes del tenis. ￼

Una academia que ya tiene presencia internacional

La Rafa Nadal Academy nació en 2016 en Manacor (Mallorca) y ha evolucionado hasta convertirse en un complejo que combina entrenamiento de alto rendimiento, educación y servicios deportivos. Su crecimiento ha llevado el proyecto a países como Kuwait, México, Grecia, Hong Kong y República Dominicana, además de contar con instalaciones en Marbella y programas deportivos en Egipto.

La expansión también tiene una estructura empresarial propia. En 2024 se creó International Tennis Academies, una sociedad destinada a gestionar los centros situados fuera de Manacor. Según las cuentas de su holding Aspemir publicadas en 2026, Rafa Nadal conserva el 55,1% de esta compañía, mientras que el fondo GPF Capital mantiene el 44,9%. ￼

Un imperio empresarial más allá del deporte

Los negocios del ex tenista no se limitan a las instalaciones deportivas. También participa en el sector hotelero mediante ZEL, una marca desarrollada junto a Meliá Hotels International, y mantiene su colaboración con Cantabria Labs a través de NDL Pro-Health, centrada en productos relacionados con la salud y el bienestar.

Su actividad empresarial también se extiende al sector inmobiliario, donde ha participado en diferentes proyectos de inversión. Esta diversificación permite que su actividad profesional continúe creciendo después de abandonar la competición, aunque el deporte sigue siendo uno de los pilares fundamentales de su estrategia.

Nuevos países en el horizonte

La internacionalización ya tiene otros proyectos concretos. La academia anunció una apertura en Baréin para finales de 2027 y contempla desarrollos en Brasil e Indonesia. Este último mercado representa otra oportunidad para llevar su metodología a nuevos destinos asiáticos. ￼

Para Rafa Nadal, el desafío consiste ahora en transformar el reconocimiento conseguido durante más de dos décadas de competición en un negocio sostenible. Su siguiente gran objetivo está al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde puede convertirse en uno de los mercados más importantes para el futuro de su proyecto empresarial.