Rafa Nadal (40 años): «Hay que enseñar a los jóvenes que hay que trabajar duro para hacer bien las cosas»

Rafa Nadal siempre ha tenido muy claro cuáles son los valores que le han acompañado durante toda su carrera deportiva. El ex tenista español, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ha vuelto a dejar una reflexión que va mucho más allá del tenis. En una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, el ganador de 22 títulos de Grand Slam ha hablado sobre el esfuerzo, el sacrificio, la educación y las oportunidades que tienen las nuevas generaciones.

«Las cosas que son verdaderamente importantes llevan su tiempo, no llegan así como así. Y para conseguirlas hay que invertir horas y horas, días de trabajo. Quizá hay que volver a enseñar a la joven generación que, para hacer bien las cosas, hay que trabajar duro», dice un Rafa Nadal que ha estado en boca de todos en estos últimos días después de hacerse oficial su llegada al Real Madrid, concretamente a su junta directiva.

Nadal considera que existe cierta tendencia entre los más jóvenes a querer conseguir resultados de manera inmediata, algo que desde su punto de vista puede generar confusión sobre lo que realmente cuesta alcanzar objetivos importantes en la vida. El balear ha explicado que el esfuerzo es una parte imprescindible de cualquier camino hacia el éxito y que nadie debería sentirse completamente satisfecho consigo mismo si no ha llegado a conocer sus propios límites. «No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites. Si no trabajas lo suficientemente duro, si no sufres, mental y físicamente. En las derrotas y en las victorias te haces más fuerte, descubres la persona que eres», añade en el citado medio francés.

La mentalidad de Rafa Nadal

Una filosofía que ha marcado su trayectoria desde sus primeros pasos en el tenis y que le permitió superar lesiones, momentos complicados y situaciones en las que parecía prácticamente imposible seguir compitiendo al máximo nivel. Para Nadal, tanto los triunfos como los fracasos forman parte del aprendizaje y ayudan a construir el carácter de una persona. Durante la entrevista, el ex número uno del mundo también ha querido poner el foco en la situación de los jóvenes actuales. Aunque reconoce que cada generación tiene sus propias dificultades, no comparte la idea de que la vida sea ahora más complicada que hace unas décadas.

«Eso puede crear confusión en la mente de la generación más joven, que cree que puede tenerlo todo enseguida. En mi opinión, la vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer. Creo más bien que es al revés: los jóvenes tienen, en general, más posibilidades que antes», asegura insistiendo en que las cosas verdaderamente importantes necesitan tiempo y dedicación. No existen atajos para conseguir determinados objetivos y para él es fundamental recuperar la cultura del trabajo y la constancia.

«Las cosas que son verdaderamente importantes llevan su tiempo, no llegan así como así. Para conseguirlas hay que invertir horas y horas, días de trabajo», ha añadido el mallorquín, que también ha destacado la importancia de crecer con una buena educación y unos valores sólidos. El ex tenista también ha hablado de su vida actual después de poner punto final a una carrera extraordinaria en 2024. Instalado en Manacor, Nadal disfruta de una etapa muy diferente, centrada en su familia y en los proyectos empresariales y deportivos que ha impulsado durante los últimos años.