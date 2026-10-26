Rafa Nadal vuelve a jugar al tenis: en Las Vegas y en 2027

Vuelve Rafa Nadal. Empuñará otra vez la raqueta después de hacerlo, por primera vez tras su retirada, en el Rafa Nadal Academy Slam, en su academia en Manacor. Participará en un partido de exhibición en el MGM Slam de Las Vegas -Estados Unidos-, que se disputará el 28 de febrero de 2027.

«Tengo muy buenas memorias de 2024 jugando en Las Vegas. La atmósfera y los fanáticos fueron increíbles. Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027 y estoy muy ansioso de volver a competir en el MGM Slam. Nos vemos pronto en Las Vegas», expresó Nadal en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Así, el mallorquín volverá a las pistas en el MGM Slam Presented by Capital One en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el próximo 28 de febrero de 2027. Será la segunda vez desde su retirada en 2024, después de que lo hiciera hace tres semanas en un partido de exhibición por el décimo aniversario de su academia, Rafa Nadal Academy.

Desde 2024 únicamente había cogido la raqueta en «cuatro ocasiones» y la mayoría para hacer de sparring en su academia, que este fin de semana celebra su X aniversario y Rafa ha vuelto a sentirse Nadal. Al menos durante unos instantes; al menos durante unos golpes. Volvió a jugar un partido de tenis dos años después para celebrar la década de la Rafa Nadal Academy. Un día memorable para él.

«Tener la oportunidad de poder jugar aquí, delante de la gente de mi pueblo, me hace especial ilusión, aunque esté en las condiciones que estoy», dijo. En su Manacor natal reunió a Moyá, Ferrer y Gasquet en su equipo y Murray, Fognini, Thiem y Safin en el rival. Buena pléyade de estrellas. Golpes ganadores, aces y muchas sonrisas y bromas. «Ya ni me acuerdo de cómo se juegan los dobles», dijo Ferrer cuando Nadal le recordó que le tocaba restar.