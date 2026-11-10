La importante reflexión de Rafa Nadal (40 años) sobre los jóvenes: «Quizás hay que volver a enseñarles que para hacer bien las cosas hay que trabajar duro»

El ganador de 14 ediciones de Roland Garros, Rafa Nadal, es un referente tanto a nivel deportivo como a nivel mental. El mallorquín ha explicado en una entrevista que los resultados importantes requieren dedicación y constancia, y ha insistido en que no existen atajos para alcanzar determinadas metas. «Las cosas que son verdaderamente importantes llevan su tiempo, no llegan así como así. Hay que invertir horas y horas, días de trabajo, para conseguirlas», ha señalado.

Nadal ha comparado las circunstancias de las generaciones actuales con las de otras épocas. El ex tenista considera que hoy en día los jóvenes disponen de más oportunidades que antes: «La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer. Creo más bien que es al revés: los jóvenes tienen, en general, más posibilidades que antes».

El esfuerzo como pilar de vida

Para el ex tenista, el trabajo y la superación personal son fundamentales para alcanzar la satisfacción con uno mismo. Nadal considera que no basta con perseguir un objetivo, sino que también hay que estar dispuesto a exigirse al máximo durante el camino. «No puedes estar satisfecho de ti mismo al cien por cien si no has explorado todos tus límites, si no trabajas lo suficientemente duro, si no sufres, mental y físicamente», ha explicado durante una entrevista en Le Figaro.

En esta misma línea, el mallorquín ha defendido que tanto los buenos como los malos resultados forman parte del aprendizaje personal. «En las derrotas y en las victorias te haces más fuerte, descubres la persona que eres», ha afirmado. Además, ha advertido que la expectativa de conseguirlo todo de manera inmediata puede generar confusión entre los más jóvenes, que necesitan comprender el valor de la constancia.

Su academia como método de educación

Nadal también ha explicado cómo pretende transmitir estos valores a través de su academia. El proyecto nació con la intención de combinar la formación deportiva con la educación, dos aspectos que considera esenciales para preparar a las nuevas generaciones. «La creé como una herencia que alía deporte y educación», ha explicado sobre la iniciativa.

El ex tenista también ha destacado la importancia que tendrá el bienestar en una sociedad que cambia cada vez más rápido. Considera que cuidar el cuerpo y practicar deporte será cada vez más habitual, especialmente por sus beneficios para la salud. Además, ha defendido que la educación es la base del futuro y ha mostrado su confianza en el método de formación de su academia, que considera que podría reproducirse en otros lugares del mundo.