Rafa Nadal expande su academia en Oriente Medio con un nuevo centro deportivo en Bahréin

La Rafa Nadal Academy continúa ampliando su red de centros a nivel mundial con la próxima apertura del noveno centro: el Rafa Nadal Tennis Center Bahréin. Ubicado en Amwaj Islands, uno de los enclaves residenciales y turísticos más destacados de Bahréin, conocido por su entorno junto al mar y su oferta de restauración y ocio, el nuevo centro aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes del tenis, con una propuesta que integrará deporte, bienestar y servicios de calidad.

El complejo contará con seis pistas de tenis indoor y outdoor, tres pistas de pádel, espacios de preparación física y recuperación, una tienda deportiva y una cafetería. El centro ofrecerá programas para jugadores de todas las edades y niveles, bajo la dirección de entrenadores de la Rafa Nadal Academy y siguiendo la metodología de entrenamiento desarrollada a partir de la experiencia de Rafa Nadal y su equipo técnico hace diez años.

Con Bahréin, la Rafa Nadal Academy ampliará su red internacional, que ya incluye academias en Manacor y Kuwait, Rafa Nadal Tennis Centers en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Marbella y Punta Cana (República Dominicana), así como el Rafa Nadal Tennis Program en Egipto. A estos proyectos se sumarán las aperturas previstas en Brasil en 2027 y Lombok (Indonesia) en 2028.

Joan Suasi, director general de Expansión Internacional de la Rafa Nadal Academy, ha valorado muy positivamente este nuevo anuncio: «Estamos muy satisfechos de ampliar la presencia de la Rafa Nadal Academy en la región con la apertura del Rafa Nadal Tennis Center Bahréin en Amwaj Islands. Baréin supone una incorporación importante a nuestra red internacional y estamos encantados de trabajar junto a HARVE para llevar al país nuestra metodología de entrenamiento, nuestra experiencia técnica y nuestra forma de entender el desarrollo de los jugadores. Esperamos contribuir al crecimiento del tenis en Baréin, apoyar el desarrollo del talento local y ofrecer a los jugadores una experiencia que refleje los estándares y la filosofía de la Rafa Nadal Academy».

Los Rafa Nadal Tennis Center: una propuesta diferencial

Los Rafa Nadal Tennis Center constituyen una línea de crecimiento complementaria a las academias de Mallorca y Kuwait. Concebidos para integrarse en complejos turísticos, residenciales y deportivos de alta categoría, trasladan a nuevos mercados la identidad de la Rafa Nadal Academy a través de una oferta de entrenamiento que combina conocimiento técnico, atención especializada y los valores que han acompañado a Rafa Nadal a lo largo de su carrera.

Su integración en este tipo de proyectos permite elevar la oferta deportiva y aportar un elemento de diferenciación respaldado por una marca de prestigio internacional. Este modelo, desarrollado junto a socios que comparten los estándares de calidad de la Academia, encuentra en la colaboración con HARVE una nueva oportunidad para acercar el tenis a un destino con una creciente proyección en la región.

Con Bahréin, la Rafa Nadal Academy ampliará una red que ya incluye academias en Manacor y Kuwait, Rafa Nadal Tennis Centers en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Marbella y Punta Cana (República Dominicana), así como el Rafa Nadal Tennis Program en Egipto. A estos proyectos se sumarán las aperturas previstas en Brasil en 2027 y Lombok (Indonesia) en 2028.

La noticia coincide con un año especialmente significativo para la institución, que celebra en 2026 su décimo aniversario. Desde su inauguración en Manacor, la Rafa Nadal Academy ha crecido hasta convertirse en un proyecto deportivo y educativo con una gran presencia a nivel mundial. Una década después, continúa mirando al futuro con la misma vocación con la que nació: compartir la metodología, el conocimiento y los valores de Rafa Nadal con nuevas generaciones de jugadores en todo el mundo.