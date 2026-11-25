El Viking hilvanaba la jugada sin crear peligro al Atlético, pero Simeone seguía desgallitándose desde la banda. Bramidos, correcciones, braceos… Koke avisó cuando dijo que «sigue igual de pesado». No se relajó ni un minuto. Si uno solo ve a Simeone gesticular de la banda, se imaginaría la soga al cuello del Atlético. La realidad fue otra. Ganó un vikingo, sí, pero el rojiblanco. Sorloth abrió el camino que recorrió también Julián Álvarez, jovial cada vez que juega la Champions, y los rojiblancos (2-0) se impulsan en busca del top 8.

De aquel Viking que llevaba toda la temporada marcando gol y que empató con el Bayern, hubo poco. Todavía es novel en estos escenarios. El Atlético ganó plácidamente, aunque el cuerpeo de Simeone invite a pensar lo contrario. El partido fue como el clima, frío. Más todavía de inicio, con los dos equipos observándose sin atreverse a desatar alguna mínima hostilidad. El Atlético porque confiaba en que aquello cayera de maduro y el Viking porque todavía anda descifrando la Champions.

Los noruegos debutan este año en la máxima competición y todavía andan superando las primeras pantallas. Tripic pasa por ellas de dos en dos, como los escalones cuando uno tiene prisa. Retó y ganó un par de carreras a Llorente, palabras mayores, y fue el principal argumento nórdico. Un equipo, el Viking, que cuenta con dos entrenadores principales, Morten y Bjarte. Sí, dos culos para un mismo asiento. «Convencimos al club de que nos contrataran a los dos conuna diapositiva de ovejas y lobos», explicó en OKDIARIO. Noruega y sus cosas.

Giuliano y Barrios fueron suplentes y Kang-in Lee y Sorloth titulares. Este último afrontaba su particular redención después de llevar toda la temporada sin marcar y también un derbi particular, pues jugó en el Bodo, rival del Viking donde jugó su padre. Noruega. No tardó en inaugurar la función tras culminar otra asistencia de Grimaldo. Tres pases de gol y cinco tantos suma ya el lateral. Mejores números que cualquier delantero. Lo debió escuchar Julián y se puso celoso. Cinco minutos después botó una falta lejana que Belko no pudo más que relantizar el gol.

Todo con Hancko como rompedor de línea. Su pase habilitó a Grimaldo que dejó en bandeja los honores a Sorloth. Hancko, contundencia para defender y pie para filtrar. El segundo gol animó al Atlético que fue a buscar el tercero, pero no lo encontró. El Viking decidió dar un paso al frente. ¿Por qué no? Elevaron las líneas y presionaron más arriba. Tripic casi aprovechó un error de Grimaldo, pero no calibró el pie. Y el partido poco a poco fue fundiéndose a la nada. Al Atlético contemporizando y a Simeone bramando desde la banda. Él sigue igual y su Atlético también, a tres puntos del octavo puesto.