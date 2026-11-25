La visita del FC Barcelona al Sabah ha servido a Hansi Flick para dar minutos a los menos habituales. Las tres principales novedades del once culé en Bakú han sido Alejandro Balde, Gavi y Gabriel Jesus. El delantero carioca ha firmado la actuación más destacada de los citados, anotando el cuarto tanto del choque. El ex del Arsenal ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a Flick. «Entrenar sin jugar es complicado, pero es lo que hay», ha reconocido Gabriel Jesus después del triunfo.

Pese a sumar su quinto tanto con la camiseta del Barça, ha matizado que, pese a «estar feliz» con el gol, no lo está con su actuación en el partido. El brasileño ha reclamado más minutos y ha puesto la pelota en el tejado del entrenador. «Intentamos ayudar, la decisión es de Flick», ha añadido sobre su situación en el equipo. Aunque ha reconocido que el gran momento que atraviesa su compatriota Raphinha le cierra la puerta a contar con más oportunidades.

El técnico alemán ha contestado minutos después en rueda de prensa a las palabras de Gabriel Jesus. «Tampoco es fácil para él estar detrás de Raphinha. Ahora quedan siete partidos para acabar el año y es importante tener muchos jugadores disponibles», ha explicado Flick. Unas rotaciones que el ex seleccionador alemán ha iniciado ante el Sabah, en un encuentro en el que Pau Cubarsí o Lamine Yamal no han jugado y en el que Pedri (45′) y Raphinha (14′) han tenido una cuota reducida de minutos.

Balde y Gavi quieren sumarse a la causa de Flick

El duelo a domicilio ante el Sabah también ha permitido a Flick otorgar a Alejandro Balde su primera titularidad del curso. El lateral zurdo, pese a completar una buena actuación coronada por la asistencia del tercer tanto, ha vuelto a dejar dudas con su estado físico al retirarse lesionado en el minuto 64. La baja de Balde supondría un nuevo contratiempo físico para la defensa del Barça, que mantiene en la enfermería a Christensen y Espart tras recuperar recientemente a Koundé y Eric García.

El menos destacado de las tres apuestas de Hansi Flick en el once ha sido Gavi. El canterano culé ha sumado su tercera titularidad de la temporada y la primera en Champions. La baja de Rodri le ha abierto una ventana de minutos desde el banquillo al centrocampista, pero el regreso del madrileño y la mejoría de Frenkie de Jong vuelven a cerrarla. Mientras, el técnico culé deberá mantener enchufada a su segunda fila de cara a la exigente fase del calendario que enfrenta en las próximas semanas.