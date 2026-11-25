Una gran Roma, que hizo un partido muy serio en el Parque de los Príncipes, logró rascarle un punto al campeón de Europa en su casa y frena el pleno de puntos del PSG en esta fase liga de la Champions League. Hermoso adelantó al equipo italiano y Malen, de penalti, empató en el tramo final. Zabarnyi y Dembélé marcaron los goles del cuadro galo. El Real Madrid es el único que ha sumado los 15 puntos posibles en estas cinco jornadas.

Comenzó fuerte y valiente la Roma en la casa del campeón. Un equipo que estuvo muy cerca de ganar en Old Trafford. Pero perdió. También muy cerca de vencer al Real Madrid. Pero también perdió.

En París, el equipo italiano comenzó ganando gracias a un gol de Hermoso a los cinco minutos de partido. Cazó un balón muerto en el área y anotó el primero de la noche bajo una intensa lluvia en la capital francesa.

El PSG reaccionó con un gol de Zabarnyi de cabeza en el primer palo a la media hora de juego. Luis Enrique salió con una delantera formada por Akliouche, Mayulu y Ferran Torres.

Ya en el segundo tiempo salió Dembélé, y a los tres minutos, le dio la vuelta al marcador. Penalti claro tras ser derribado Achraf en carrera. El delantero francés lo transformó, obró la remontada y los fantasmas se le volvían a aparecer al cuadro italiano.

La reacción de la Roma fue Malen, que transformó otro penalti en el 78 para poner el 2-2 definitivo. La mano de Vitinha dentro de su área fue clarísima. Un empate que rompe el pleno del PSG y deja al Real Madrid como líder en solitario de la fase liga de la Champions League.