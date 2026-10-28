El mensaje de Rafa Nadal tras el trágico accidente de tren en Toledo

Rafa Nadal es uno de los muchos deportistas que ha querido mostrar su apoyo a las víctimas del trágico accidente de tren ocurrido en Toledo con un mensaje de condolencias y solidaridad. El ex tenista español, uno de los deportistas más reconocidos de la historia de nuestro país, ha compartido unas palabras de cariño dirigidas tanto a las familias que han perdido a sus seres queridos como a las personas que han resultado heridas en el siniestro.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam ha expresado públicamente su preocupación y tristeza por lo sucedido, dejando claro que está siguiendo de cerca las noticias relacionadas con el accidente. «Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo», comenzaba Nadal en su mensaje, en el que ha querido dedicar unas palabras a los que están sufriendo las consecuencias de este suceso. Su reacción se suma a las numerosas muestras de solidaridad que suelen producirse cuando una tragedia así golpea a la sociedad.

«Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encontrar palabras en momentos así», ha añadido el ex tenista. Con estas palabras, Nadal pone el foco en el dolor de quienes han perdido a un familiar o a una persona cercana, y no ha querido señalar a posibles culpables en este primer mensaje publicado después de la tragedia. El ex deportista también ha tenido presentes a las personas heridas en el accidente, a los que manda un mensaje de ánimo y esperanza. «Todo mi cariño y mucha fuerza también a las personas heridas. De corazón, espero que se recuperen pronto», ha añadido.

Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encontrar palabras en momentos así. Todo mi cariño y mucha fuerza también a las personas heridas. De corazón, espero que se recuperen pronto. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 28, 2026

Marcos Llorente carga contra Óscar Puente

Más contundente han sido otros como Marcos Llorente, que ha lanzado un mensaje contra Óscar Puente que posteriormente ha sido apoyado por otros futbolistas como Courtois, Carvajal o Morata. «Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?», le recrimina Llorente a Puente en un comunicado emitido en la historia de su perfil de Instagram. Un mensaje que fue compartido por el guardameta del Real Madrid en su historia, acompañado de unos emoticonos de aplausos.

El jugador del Atlético de Madrid exige «seriedad, seguridad y respeto» a Puente: «Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto». «Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen», añadió.

Para acabar, Marcos Llorente insiste directamente a Óscar Puente que «Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare».