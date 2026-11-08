La importante confesión de Rafa Nadal sobre su padre: «Fue un ejemplo muy positivo para mí en el trabajo duro»

Rafa Nadal ha comenzado una nueva etapa lejos de las pistas de tenis, pero sin renunciar a los proyectos y responsabilidades que siempre han marcado su trayectoria. Dos años después de anunciar su retirada del deporte profesional, disfruta de una vida más tranquila en Mallorca, donde mantiene sus raíces familiares y dedica buena parte de su tiempo a sus seres queridos.

Ahora afronta un nuevo reto relacionado con otra de sus grandes pasiones: el Real Madrid. En este contexto, el deportista ha recordado la importancia que ha tenido su padre, Sebastián Nadal, en su manera de entender el trabajo, el esfuerzo y la vida.

El manacorí nunca ha ocultado que buena parte de los valores que le acompañaron durante sus más de dos décadas de carrera proceden de su entorno familiar. Detrás de sus 22 títulos de Grand Slam, sus numerosos récords y su capacidad para competir al máximo nivel durante tantos años hubo una educación en la que la constancia y la disciplina ocuparon un lugar fundamental.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense CNBC, Rafa Nadal habló de la influencia de su progenitor y destacó especialmente su capacidad para trabajar y sacar adelante sus proyectos. «Mi padre fue un ejemplo muy positivo para mí en términos de dedicación y trabajo duro. Desde que era un niño le vi trabajar muchísimo y fue capaz de construir la mayor empresa de cristales de Baleares empezando desde cero», explicó.

No fue una referencia deportiva, sino un ejemplo cotidiano que el tenista tuvo muy cerca durante su infancia y adolescencia. Sebastián Nadal desarrolló su actividad empresarial al frente de Vidres Mallorca, una compañía especializada en cerramientos que consiguió consolidarse en el sector. Siempre ha mantenido un perfil discreto, alejado de la exposición pública que ha acompañado a su hijo durante buena parte de su vida.

Sebastián Nadal, todo un ejemplo

La figura de Sebastián Nadal ha sido importante en la formación personal de Rafa. El ex tenista ha explicado que observar a su padre trabajar desde que era pequeño le permitió comprender el valor de la dedicación y la perseverancia. Una enseñanza que después trasladaría a su propia carrera, en la que tuvo que superar lesiones, derrotas y momentos especialmente complicados.

El tenis profesional exige una preparación constante y una capacidad de sacrificio que va mucho más allá de los partidos. Nadal pasó buena parte de su juventud viajando por el mundo, entrenando durante largas jornadas y compitiendo en circunstancias muy diferentes. Su trayectoria estuvo marcada por una mentalidad que le permitió regresar a las pistas incluso después de sufrir importantes problemas físicos.

En ese sentido, el deportista ha reconocido que el ejemplo de su padre fue una referencia para afrontar las exigencias de su profesión. La historia de Sebastián Nadal, que comenzó prácticamente desde cero hasta levantar una compañía de referencia en su sector, representa para él una muestra de lo que puede conseguirse mediante el trabajo continuado.

Ahora, con su etapa como tenista profesional cerrada, Rafa Nadal parece mantener esa misma necesidad de encontrar objetivos que den sentido a su rutina. El propio mallorquín ha reconocido que no se identifica con una vida completamente alejada de las responsabilidades. «No soy la clase de persona a la que le gusta despertarse por la mañana sin saber qué hacer», afirmó.

La vida de Rafa Nadal en Mallorca

La retirada ha supuesto un cambio importante en la vida del deportista. Después de pasar más de 20 años sometido a los calendarios de competición, los entrenamientos y los desplazamientos internacionales, Nadal dispone ahora de más tiempo para su familia y para desarrollar proyectos que durante su carrera tenían que quedar en un segundo plano.

Casado con Mery Perelló desde 2019, el empresario es padre de dos hijos y ha situado su vida familiar entre sus principales prioridades. Mallorca continúa siendo su lugar de referencia, una isla con la que mantiene una relación muy estrecha y en la que ha encontrado el entorno adecuado para esta nueva etapa.

La Junta Directiva del Real Madrid

A sus proyectos personales se suma ahora una nueva responsabilidad institucional. El Real Madrid ha anunciado la incorporación de Rafa Nadal a su Junta Directiva, un nombramiento que supone un paso importante en la relación del ex tenista con el club del que siempre se ha declarado seguidor.

Su vinculación con el equipo blanco viene de lejos. Nadal nunca ha escondido su madridismo y figura como socio número 67.778 de la entidad. Por tanto, la posibilidad de formar parte de su estructura directiva representa una nueva manera de implicarse en una institución con la que mantiene una relación especial desde niño.

El nombramiento deberá ser sometido próximamente a la ratificación de la Asamblea General de Socios Compromisarios, tal y como ha comunicado el club. En su anuncio, el Real Madrid destacó la dimensión internacional del deportista y su trayectoria, calificándolo como una de las grandes leyendas de la historia del deporte.

Para Nadal, esta nueva responsabilidad llega en un momento en el que busca mantener una actividad alejada de las exigencias de la competición. El propio extenista ha expresado su disposición a afrontar el reto con ilusión y prudencia: «Ganas de aprender y aportar todo lo que pueda».

De esta manera, el mallorquín inicia una etapa en la que sus objetivos ya no pasan por levantar trofeos en las pistas, sino por participar en nuevos proyectos y seguir vinculado a algunas de sus grandes pasiones. Una evolución personal en la que, como él mismo ha reconocido, las enseñanzas recibidas de su padre continúan teniendo un peso importante.